Royal Family, Meghan Markle sostituita da Eugenia di York. La rivincita della principessa

Eugenia di York prenderà il posto di Meghan Markle? Dopo anni vissuti all'ombra di William e Harry (e quindi di Kate Middleton e Meghan Markle), la principessa 30enne potrebbe prendersi la sua rivincita e guadagnarsi visibilità nella Royal Family. Secondo il tabloid britannico Express uno dei posti vacanti creati dall'uscita di scena dei Duchi di Sussex a Buckingham Palace potrebbe essere occupato proprio da lei. Eugenia di York non ha nessun incarico ufficiale all'interno della famiglia reale: è direttrice di una galleria d'arte a Londra e decima in linea di successione al trono. Lunga la lista dei nomi blasonati che la precedono: il principe Carlo, William, i suoi figli George, Charlotte e Louis, Harry e il piccolo Archie, il principe Andrea e la figlia Beatrice. La princessa di York a corte viene chiamata per pochi eventi ufficiali di primo piano e ha una vita molto 'tranquilla'. Ora qualcosa potrebbe cambiare con l'uscita di scena di Harry e Meghan Markle (ufficiale dal primo aprile). Secondo il tabloid la popolarità di Eugenia di York è cresciuta dopo le nozze con l'imprenditore Jack Brooksbank, nel 2018. Ora la figlia di Sarah Ferguson aspetta una chiamata della Regina Elisabetta...





Royal Family, emergenza coronavirus: William potrebbe diventare re. E Harry... Le ipotesi. Royal Family News

Il Coronavirus fa riflettere la Royal Family che ha messo in atto alcune precauzioni. In primis sono stati annullati tutti gli eventi in programma nel mese di marzo. Poi, la regina Elisabetta II si è messa in isolamento volontario con il marito Filippo (93 anni lei, 98 lui) nel castello dei Windsor. “Stiamo entrando in un periodo di dubbi e incertezze. Siamo tutti chiamati a modificare le nostre routine quotidiane e i nostri schemi vitali per il bene della comunità in cui viviamo e, in particolare, per proteggere coloro che sono più vulnerabili”, il messaggio pubblicato sui profili social della Royal Family. Stessa sorte potrebbe toccare a Carlo e Camilla (entrambi over 70). Se il principe Carlo dovesse farlo toccherebbe al William assieme alla moglie Kate Middleton essere i rappresentanti della monarchia inglese. I due sono nel loro cottage a Kensington Palace, a Londra. William sarebbe temporaneamente il re. La principessa Beatrice diventerebbe consigliera di stato. Ma attenti alla possibilità del colpo di scena, per quanto poco probabile: Harry potrebbe tornare in Inghilterra. Lo scenario? Se la Duchessa di Cambridge restasse incinta in questi mesi (il 29 maggio 2020 aveva fissato la data del matrimonio con Edoardo Mapelli-Mozzi, Royal Wedding che sarà rinviato), non potrebbe ricoprire il ruolo di assistente del principe. Quindi Harry dovrebbe riprendere la strada di casa assieme alla moglie Meghan Markle, per assumere lui il ruolo malgrado dal 31 marzo il suo divorzio dai Windsor sarà ufficiale. Questo perché i primi in linea di successione al trono dopo William sono i suoi figli George, Charlotte e Louis: tutti bambini.

Royal Family, la profezia di lady Diana si è avverata. Harry e William: spaccatura

William e Harry ai ferri corti. Le cronache d'Inghilterra raccontano che i rapporti tra i due fratelli sono rovinati per sempre e la causa della rottura diretta (a suon di liti e insulti: "Cafone, arrogante") o indiretta sembra essere Meghan Markle. Oltremanica svelano che la cosa più temuta da Lady Diana fosse proprio che si suoi figli si dividessero. La Principessa triste raccomandava sempre a Will e Harry di restare uniti qualsiasi cosa accadesse. “Lady Diana Farebbe di tutto per riappacificarli“, ha detto Jayne Fincher, fotografa di Corte, a Page Six. "Li avrebbe presi da parte e avrebbe detto: “Per l’amor del cielo, cosa sta succedendo qui? E poi avrebbe cercato di mettere pace anche tra Kate e Meghan“. A parere della donna anche Carlo sarebbe scosso da questa rottura tra i due ragazzi, anche se non avrebbe perdonato a Harry di essersene andato dalla Famiglia Reale.

Harry e William le tappe della spaccatura. Royal Family news

La spaccatura all'interno della Royal Family come si diceva sarebbe iniziata quando Meghan Markle è entrata a Palazzo e sembra William non gradisse molto la cognata mettendo in guardia il fratello minore che per questa cosa si sarebbe irritato. A Natale 2018 poi un nuovo duro episodio con Harry che accusò il fratello William di non fare abbastanza per includere nella Famiglia Reale Meghan Markle. Poi ecco a gennaio 2020 la decisione dei Sussex che hanno deciso di separarsi dalla Monarchia e vivere da cittadini privati.

Per molti osservatori della Royal Family un altro indizio che il rapporto tra William-Kate Middleton e Harry-Meghan Markle sia alla frutta è arrivato il 9 marzo scorso durante il Commonwealth Day, quando le due coppie si sono riviste dopo mesi salutandosi a stento.

Kate Middleton e William, la profezia di Diana e dell'astrologa di Lady D

L'astrologa di Diana, Debbie Frank, ha rivelato a Hello che i Duchi di Cambridge sono anime gemelle. “Si sentono a casa propria, stando insieme. Ma ci sono abbastanza differenze tra loro da renderli interessanti e numerosi valori condivisi da renderli duraturi”, ha detto di William e Kate Middleton. I loro segni zodiacali sono un mix perfetto. L’astrologa ha sottolineato che il segno solare di Kate è opposto a quello di William ed è positivo visto che gli opposti si attraggono. Il segno del Capricorno di Kate Middleton funge da “ancora per la sensibilità emotiva tipica del segno del Cancro di William”.