Royal Family, profezia di lady Diana si è avverata. E Harry e William ora..

Royal Family, la profezia di lady Diana si è avverata. Harry e William: spaccatura

William e Harry ai ferri corti. Le cronache d'Inghilterra raccontano che i rapporti tra i due fratelli sono rovinati per sempre e la causa della rottura diretta (a suon di liti e insulti: "Cafone, arrogante") o indiretta sembra essere Meghan Markle. Oltremanica svelano che la cosa più temuta da Lady Diana fosse proprio che si suoi figli si dividessero. La Principessa triste raccomandava sempre a Will e Harry di restare uniti qualsiasi cosa accadesse. “Lady Diana Farebbe di tutto per riappacificarli“, ha detto Jayne Fincher, fotografa di Corte, a Page Six. "Li avrebbe presi da parte e avrebbe detto: “Per l’amor del cielo, cosa sta succedendo qui? E poi avrebbe cercato di mettere pace anche tra Kate e Meghan“. A parere della donna anche Carlo sarebbe scosso da questa rottura tra i due ragazzi, anche se non avrebbe perdonato a Harry di essersene andato dalla Famiglia Reale.

Harry e William le tappe della spaccatura. Royal Family news

La spaccatura all'interno della Royal Family come si diceva sarebbe iniziata quando Meghan Markle è entrata a Palazzo e sembra William non gradisse molto la cognata mettendo in guardia il fratello minore che per questa cosa si sarebbe irritato. A Natale 2018 poi un nuovo duro episodio con Harry che accusò il fratello William di non fare abbastanza per includere nella Famiglia Reale Meghan Markle. Poi ecco a gennaio 2020 la decisione dei Sussex che hanno deciso di separarsi dalla Monarchia e vivere da cittadini privati.

Per molti osservatori della Royal Family un altro indizio che il rapporto tra William-Kate Middleton e Harry-Meghan Markle sia alla frutta è arrivato il 9 marzo scorso durante il Commonwealth Day, quando le due coppie si sono riviste dopo mesi salutandosi a stento.

Kate Middleton e William, la profezia di Diana e dell'astrologa di Lady D

L'astrologa di Diana, Debbie Frank, ha rivelato a Hello che i Duchi di Cambridge sono anime gemelle. “Si sentono a casa propria, stando insieme. Ma ci sono abbastanza differenze tra loro da renderli interessanti e numerosi valori condivisi da renderli duraturi”, ha detto di William e Kate Middleton. I loro segni zodiacali sono un mix perfetto. L’astrologa ha sottolineato che il segno solare di Kate è opposto a quello di William ed è positivo visto che gli opposti si attraggono. Il segno del Capricorno di Kate Middleton funge da “ancora per la sensibilità emotiva tipica del segno del Cancro di William”.