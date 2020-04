SONDAGGI, LEGA VA GIU' (I NUMERI). LA RISPOSTA DI MATTEO SALVINI

SONDAGGI, SALVINI: "LEGA PRIMO PARTITO D'ITALIA"

Lega in calo nei sondaggi. Matteo Salvini nega che vi siano malumori nel Carroccio per il trend. "Assolutamente no", risponde il segretario leghista, intervistato da 'Canale 21'. "Nonostante la chiusura di due mesi e l'onnipresenza di Giuseppe Conte e dei suoi ministri rimaniamo di gran lunga il primo partito in tutta Italia", aggiunge Salvini.

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI CALA ANCORA. PD, M5S E ITALIA VIVA... - SONDAGGIO IXE' 28 APRILE 2020

La flessione della Lega scende ancora nei sondaggi secondo le rilevazioni di Ixè per Cartabianca del 28 aprile 2020. Il partito guidato da Matteo Salvini si piazzerebbe al 25,6% dei consensi dal 25,9 della scorsa settimana e sarebbero 9 punti persi dalle Europee 2019. Nell'area di Governo, sono stabili Pd e M5S, rispettivamente al 22,9% al 16,4%. Guadagna un punto Italia Viva, salendo al 2,9%.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA SCENDE. FORZA ITALIA SALE - SONDAGGIO IXE' 28 APRILE 2020

Nell'area di centro destra, stando al sondaggio Ixé per Cartabianca mostra un calo anche Fratelli d'Italia (12% dal 12,5), mentre continua la lenta ripresa di Forza Italia (7,9% dal 7,7), salita di 2 punti in due mesi. Sull'altro fronte cala la Sinistra al 3,2% (dal 3,6%), su Europa Verde (2,3% da 2,1%), +Europa (2% da 1,5%) e Azione (1,2% da 1%).

Con tali variazioni, allo stato attuale ritroviamo sostanzialmente alla pari la coalizione che sostiene il Governo Conte e l'opposizione di centro destra.

SONDAGGI, GIUSEPPE CONTE AL 60%. STACCATI GIORGIA MELONI, SALVINI E ZINGARETTI - SONDAGGIO IXE' 28 APRILE 2020

I livelli di fiducia ai politici confermano la distanza tra il Presidente del Consiglio Conte, stabile al 60%, ed i leader dei vari partiti. Al secondo posto Giorgia Meloni al 35%, poi Matteo Salvini al 31%. Nicola Zingaretti è al 28%, seguito da Luigi Di Maio al 26%, Silvio Berlusconi al 24% e Matteo Renzi al 12%.

Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, eta', zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%); periodo di rilevazione: dal 27 al 28 aprile 2020.