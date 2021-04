Sondaggi: Mario Draghi, segnali di crisi. Salvini sorpassato. E Conte-Meloni..

Sondaggi, Mario Draghi: scende la fiducia degli italiani nel premier

La fiducia degli italiani in Mario Draghi scende. Non in modo clamoroso, ma i sondaggi di Agorà raccontano di un -2 per il premier nell'ultima settimana: ora sta al 54% (era il 56% il 25 marzo) ed è l'unico politico che va giù (tra i primi 9 della lista) secondo questa rilevazione.

Sondaggi, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sul podio. Zaia davanti a Salvini

Stabili al secondo posto Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, entrambi al 41%. Dietro all'ex presidente del consiglio e alla leader di Fratelli d'Italia in leggera crescita Luca Zaia (al 35% il governatore del Veneto) che allunga su un Matteo Salvini (leader della Lega fermo al 34%) raggiunto dal presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini (+1% rispetto al precedente sondaggio).

Sondaggi, Enrico Letta e Silvio Berlusconi in top-10

Al settimo posto c'è il segretario del Pd, Enrico Letta (al 31% come sette giorni fa), poi il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi (sale dal 26 al 27%). La top-10 dei politici viene chiusa da Giovanni Toti (governatore della Liguari resta al 25%) e Luca Zingaretti (l'ex segretario Pd passa dal 23 al 22%). Poi ecco Roberto Fico (al 23% il presidente della Camera, +1% sui sondaggi della precedente settimana), Carlo Calenda (22% per il numero uno di Azione), Luigi Di Maio (il Ministro degli Eseri è al 20%) Matteo Renzi (al 14% il leader di Italia Viva) e Vito Crimi (10% per il capo politico reggente del M5S).