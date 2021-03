Sondaggi, Pd-M5S volano: effetto Letta-Conte. Riscossa anti-Salvini. I trend

Sondaggi, Pd-M5S volano: effetto Letta-Conte riscossa giallorossa

Pd e Movimento 5 Stelle festeggiano: effetto Letta + effetto Conte, il risultato è la riscossa di entrambi i partiti nella supermedia dei sondaggi by YouTrend per Agi. Il 'ruggito' dell'area giallorossa inizia con il Partito Democratico che, con il suo nuovo Segretario Enrico Letta, recupera 0,4 punti in 2 settimane e si porta al 18%. E crersce con il M5S, che ha in Giuseppe Conte la sua futura e annunciatissima guida: certezze che portano una crescita di 7 decimi e l'aggancio a Fratelli d’Italia al 16,9% (stabile Fdl). Il trend di Pd-M5s è stato confermato in queste ore anche dal sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli.

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini in calo. Giù anche Silvio Berlusconi con Forza Italia

Nel centrodestra di governo, la Lega di Matteo Salvini arretra di tre decimi (23%), mentre Forza Italia (7,8%) lascia sul terreno dei sondaggi virtuali lo 0,4% in due settimane.

Sondaggi, Azione di Calenda scende e Italia Viva di Matteo Renzi accelera: quasi aggancio

Dietro si segnala il testa a testa tra Azione di Carlo Calenda (3,3% in calo dello 0,4%) e Italia Viva di Matteo Renzi (3,1% che vola nelle ultime due settimane e sale dello 0,7%). Più staccati Sinistra Italiana (2.2%) e Articolo 1-MDP (2%), che non hanno una variazione da segnalare perchè due settimane fa erano unite ne La Sinistra/LeU. Chiudono il quadro +Europa (1,6%) e i Verdi (1,5%).

I partiti che sostengono la maggioranza del governo guidato da Mario Draghi nei sondaggi sono al 76,9% dei consensi, con i giallorossi al 37% e il centrodestra al 31,8% (Fratelli d'Italia è all'opposizione). Vale l’8%, invece, il polo centrista composto da Italia Viva, Azione e +Europa.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dall’11 al 24 marzo dagli istituti Demopolis, EMG, Euromedia, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 25 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.