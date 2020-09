SONDAGGI, TRUMP ASFALTATO DA BIDEN: 0-8. Sondaggio Usa 2020 news

SONDAGGI, TRUMP VS BIDEN: UNA POLTRONA ALLA CASA BIANCA PER DUE A USA 2020

Donald Trump forse ha un asso nella manica che si nasconde dietro ai sondaggi di Usa 2020, ma nel frattempo i numeri dicono che Joe Biden è nettamente avanti all'attuale presidente degli Stati Uniti. O almeno così pare. Andiamo a vedere la situazione con l'ultimo sondaggio nella battaglia tra i due e la situazione generale.

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, e' in vantaggio di dieci punti sul presidente in carica Donald Trump in Arizona a poco meno di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto da Oh Predictive Insights. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 52 per cento degli elettori contro il 42 per cento di Trump.

E' l'ottavo sondaggio pubblico consecutivo che mostra l'ex vice presidente in testa in Arizona, e Biden e' in testa in 17 degli ultimi 20 sondaggi. Un sondaggio di "Cbs News" pubblicato domenica ha mostrato che Biden e' in testa con un margine di tre punti, dal 47 al 44 per cento. In agosto, prima del congresso di entrambi i partiti, un sondaggio di Oh aveva mostrato un vantaggio di Biden di quattro punti.