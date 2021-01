Sondaggio, due grandi partiti accelerano. Scendono in 5. I dati

Sondaggio, due grandi partiti salgono e sono 5 che vanno giù. I dati

Lega e Fratelli d'Italia salgono. Pd, M5S scendono. In lieve calo Forza Italia, Azione di Calenda e Liberi e Uguali. Vediamo i numeri del sondaggio partito per partito.

La Befana 2021 porta dolci a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni e porta carbone a Nicola Zingaretti e a Luigi Di Maio. Sono i principali dati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



La Lega rispetto al sondaggio del 31 dicembre 2020 sale di un altro 0,2% e arriva al 25,7. Fratelli d'Italia, +0,3%, arriva al 16,6. In calo dello 0,3% il Partito Democratico al 20,4. Perde lo 0,3% anche il Movimento 5 Stelle che scivola al 14,4. Forza Italia sostanzialmente stabile al 6,9% (-0,1). Azione al 3,2% (-0,1), Liberi e Uguali al 2,8% perde lo 0,2 mentre Italia Viva di Matteo Renzi recupera lo 0,1% e vale oggi il 2,7.