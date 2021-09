Spezia-Milan dove vederla: tv e streaming, ecco come seguire il match

Spezia-Milan apre la sesta giornata di serie A. Allo Stadio Alberto Picco arriva la squadra di Stefano Pioli seconda in classifica con 13 punti (assieme all'Inter, dietro al Napoli capolista con le cinque vittorie consecutive). I rossoneri, vogliono vendicare il 2-0 dello scorso campione, recuperano Giroud (probabile panca e ingresso a partita in corso), mentre migliorano Ibrahimovic, Calabria e Kjaer (potrebbero essere a disposizione contro Atletico Madrid o Atalanta). Antiste guiderà l'attacco della squadra di Thiago Motta, con i trequartisti Verde, Maggiore e Gyasi alle spalle. Ecco una guida veloce per seguire Spezia-Milan in tv e streaming. E le probabili formazioni.

Spezia-Milan tv e streaming: Dazn

Spezia-Milan non andrà in diretta tv su Sky Sport. Per questo turno i rossoneri saranno solo su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. La partita ovviamente si potrà seguire in streaming, ma anche, tramire l'app, sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Spezia-Milan radio

Spezia-Milan sarà raccontata su Radio Rai 1 in diretta dalle 15 di sabato 25 settembre 2021 con la cronaca di Daniele Fortuna.

Spezia-Milan formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.