Milan-Renato Sanches, bomba di mercato. Ibrahimovic sul ritiro...

Milan-Renato Sanches: sì del portoghese per il dopo Kessie

Renato Sanches avrebbe detto si al Milan. Le indiscrezioni di mercato su un accordo con il centrocampista del Lille sono molto forti. Anche l'agente del portoghese, Jorge Mendes sembra molto attratto dalla prospettiva di avviare una collaborazione con la nuova proprietà rossonera di Investcorp (closing con Elliott dovrebbe arrivare a fine campionato): in ballo anche il rinnovo di Rafael Leao che ha il contratto in scadenza nel 2023 (e le sirene di Psg e Manchester City). Milan e il Lille hanno un accordo di massima sulla base di 20 milioni di base fissa più eventuali bonus fino a un massimo di 5 milioni per il cartellino di Renato Sanches. Il portoghese sostituirebbe Frank Kessie che andrà a parametro zero al Barcellona.

Ibrahimovic: 'Sono vicino alla linea di porta e ho paura, sto provando a spostarla. Futuro? Conosco le opzioni'

Ibrahimovic parla del presente e del futuro. Il fuoriclasse del Milan, in un'intervista a Espn ha spiegato: "Ovviamente sono frustrato, perché vorrei essere sul campo in ogni partita. Io amo giocare le partite, l'adrenalina che ho quando vado in campo è incredibile. Se non posso giocare, cerco di aiutare la squadra in un altro modo, dando supporto ai miei compagni. La cosa più importante è la squadra. Io soffro quando non sono in campo, vorrei fare sempre di più". Ibra sottolinea: "Sono vicino alla linea di porta. Sono un po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Quale sarebbe il prossimo capitolo? Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose, ma l'adrenalina che ho ora sul campo non so se potrei trovarla altrove. Io sto provando a posporre la linea della porta, giocando e segnando gol. Ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, devo potermi divertire giocando. Non ha senso giocare se soffri troppo, è meglio essere realisti e dire a te stesso: 'È abbastanza'. E cominci un nuovo capitolo. Ma se sei concentrato su questo non sei concentrato sul resto - racconta l'attaccante del Milan - Nella mia testa non c'è questo. Se pensassi al mio ritiro, non sarei capace di aiutare i miei compagni e me stesso in fare ciò che vorrei. I calciatori seguono lo stesso programma ogni giorno. E io l'ho fatto per 25 anni. Sei come un soldato. Io sono vicino a questa linea, ma non ancora".

Milan-Romagnoli, offerta Lazio inferiore a quella rossonera

Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e il futuro è tutto da scrivere. Sembrava certo il suo passaggio alla Lazio a costo zero, ma ora la pista si sarebbe un po' raffreddata: secondo Tuttosport l'offerta dei biancocelesti sarebbe inferiore a quella di rinnovo dei rossoneri (2,8 milioni di euro più bonus) e per questo il difensore è tornato a valutare la possibilità di prolungare con il club di via Aldo Rossi (che l'anno prossimo si regalerà Botman - dal Lille come Renato Sanches - in un reparto che già vede protagonisti Tomori e Kalulu).

