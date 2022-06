Milan, retroscena Leao e "100 milioni per i rinforzi: De Ketelaere, Sanches.."

Milan calciomercato, 100 milioni per i rinforzi?

La Gazzetta dello Sport si sbilancia sul budget del Milan in questa sessione di calciomercato, secondo la Rosea il club rossonero potrebbe investire in modo forte nella prossima sessione estiva: "Milan. 100 milioni per i rinforzi".

I nomi? Oltre al 27enne belga Divock Origi (attaccante a parametro zero dal Liverpool), vengono citati i due talenti offensivi del Bruges Charles De Ketelaere (trequartista valutato 35 milioni) e Noa Lang (prezzo attorno a 20 milioni per l'esterno d'attacco), oltre al centrocampista portoghese Renato Sanches che, sembra a un passo dal trasferimento in rossonero (affare da 15-20 milioni).

Sempre dal Lille piace ill difensore Sven Botman: vorrebbe vestire il rossonero ma su cui c'è una maggiore concorrenza, specialmente da parte del Newcastle, che sta facendo tentennare il club francese. Addirittura nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile inserimento del Psg. Poi c'è Nicolò Zaniolo (alternativo a De Ketelaere): per il gioiello giallorosso la questione cartellino è spinosa con la Roma che spara alto: il Milan ragiona sulle contropartite tecniche.

Milan, Leao firma con un nuovo procuratore

"Novità Leao, firma con un nuovo agente ma Mendes resiste. Rinnovo prioritario", titola la Gazzetta. Il talento portoghese del Milan, secondo queste indiscrezioni, avrebbe trovato l'accordo con un nuovo agente nel mese di marzo, un avvocato francese conoscente del papà e si tratterebbe di una persona che può lavorare come procuratore ma non esperta di trattative. Forse proprio per questa ragione i contatti con Jorge Mendes, storico agente del portoghese, non si sono interrotti del tutto. Di sicuro il Milan vuole rinnovare il contratto e Rafael Leao ha intenzione di proseguire con la maglia rossonera.

