De Ketelaere-Zaniolo, Milan a tutta sul mercato. Trattative rossonere bollenti

Milan, De Ketelaere-Zaniolo (e Noa Lang). Calciomercato rossonero, le trattative

Charles De Ketelaere scalda il calciomercato del Milan. La società rossonera è rimasta folgorata (non da oggi) per il 21enne trequartista belga in grado di giocare un po' in tutti i ruoli dell'attacco: esterno, dietro le punte (sua posizione preferita), falso nove (sarebbe un'alternativa tattica a Giroud e Origi per Pioli) e centrocampista esterno. Quattordici gol segnati in campionato da parte del gioiello di proprietà del Bruges che viene valutato 30 milioni (il club belga spera in un'asta che porti il prezzo a 40 milioni).

Paolo Maldini e Frederic Massara, che sono ancora in attesa dei firmare il rinnovo di contratto, si sono mossi per De Ketelaere. In lista anche il compagno di squadra Noa Lang (22enne esterno d'attacco olandese, 6 gol in 29 presenze nel torneo belga: il trasferimento al Milan sarebbe meta gradita per il giocatore) e Nicolò Zaniolo. Per il fantasista della Roma, la trattativa potrebbe iniziare a breve: il Milan deve parlare del riscatto di Alessandro Florenzi (obiettivo sconto rispetto ai 4,5 milioni stabiliti) e sarà l'occasione anche per parlare dell'ex Inter. La valutazione attuale dei giallorossi è fuori portata: 60 milioni di euro, ma la speranza di Maldini e Massare è che con il passare dei giorni il prezzo diminuisca e che il club capitolino apra all'inserimento nell'affare di qualche contropartita tecnica (si era parlato di Saelemakers, ma il belga non rientra nei programmi della Roma, oltre all'ipotesi Ante Rebic).

Milan, Bremer-Botman (e William Saliba)

"Bremer, ora è lotta a 3: il Tottenham insidia Inter e Milan" scrive Tuttosport. Offerte fra i 30 e i 40 milioni di euro per il difensore brasiliano con i nerazzurri ancora rimane in vantaggio (gradimento del giocatore), ma le rivali pronte a inserirsi. Conte e Paratici seguono anche Bastoni dell'Inter (Inzaghi vorrebbe tenerlo) però intanto si sono mossi anche per Bremer: "i londinesi hanno cominciato a muovere pedine nel corteggiamento del granata, nei giorni scorsi gli stessi media inglesi narravano della nuova svolta. E ora dall’Italia rimbalzano indiscrezioni analoghe".

Attenti all'outsider: William Saliba. Secondo quanto riporta Milannews.it, "il centrale francese, che era stato proposto a Casa Milan dall'intermediario Oscar Damiani già nel mese di gennaio è di proprietà dell'Arsenal e ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Marsiglia, dove è riuscito a trovare un'annata di grande continuità e buon rendimento". E ancora: "Il costo sicuramente non è basso ed è sempre difficile trattare con i club inglesi, ma il Milan ha seguito e continua a seguire Saliba con attenzione; al momento comunque Sven Botman del Lille rimane la prima scelta di Maldini e Massara".

A proposito di Sven Botman (che piace anche a Newcastle e viene valutato pure dal Tottenham in questo valzer di difensori), secondo il Corsera "la situazione finanziare del Lille, il cui Cda si è riunito ieri proprio per discutere di questo tema, rischia di rallentare le trattative del Milan per il difensore olandese Sven Botman e per il centrocampista portoghese Renato Sanches". Le trattative per il centrocampista portoghese però sembrano potersi sbloccare più facilmente: l'erede di Kessie potrebbe arrivare la prossima settimana.

