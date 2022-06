Charles De Ketelaere? Il nuovo Kakà del Milan che poteva sfidare Nadal

De Ketelaere-Milan, Bruges chiede 30-40 milioni

Charles De Ketelaere potrebbe diventare il nuovo trequartista del Milan: il 21enne talento belga, vero e proprio jolly d'attacco (può giocare anche esterno e falso nueve) piace tantissimo a Maldini e Massara.

Bisogna però limare la valutazione del Bruges (30 milioni, il club spera in un'asta di calciomercato che lo porti a quota 40). Chi è Charles De Ketelaere, gioiello del Belgio, che piace tanto al Milan? Andiamo a scoprire qualche segreto del giocatore.

De Ketelaere, i paragoni con Kakà e De Bruyne

Charlese De Ketelaere è un mancino, classe 2001, scuola Bruges, la sua unica squadra (con cui ha vinto 3 campionati consecutivi, 18 gol e 10 assist nell'ultima stagione che ha visto la sua esplosione): fisico snello (192 centrimetri di altezza per 79 chili). Qualcuno lo paragona a Kakà, ma in Belgio viene considerato l'erede di Kevin De Bruyne. L'Italia potrebbe essere nel suo destino: il primo gol in nazionale belga? Contro gli azzurri nella finale per il terzo posto in Nations League nel 2021 (vinto dalla squadra di Mancini per 2-1) proprio su assist di Kevin De Bruyne. Il suo agente Tom de Mul è un ex amico e compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax. De Ketelaere sogna di diventare un top player del calcio mondiale, ma avrebbe potuto diventare una stella del tennis, arrivando a sfidare Rafa Nadal e Nole Djokovic ( o quantomeno il numero uno belga degli ultimi anni, David Goffin): a 12 anni era uno dei 3-4 migliori giocatori del Belgio..

