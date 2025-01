Milan? Rimonta senza speranza. Atalanta-Napoli? Poche chance. l'Inter tornerà a volare in quota scudetto

Inter-Milan, Supercoppa Italiana rossonera. Poi sarà scudetto in quota nerazzurra

Il derby di Supercoppa Italiana vinto dal Milan in rimonta sull'Inter ( Barella flop e Lautaro non basta. Leao-Theo Hernandez torna la catena delle meraviglie, qui i promossi e bocciati) non sposta di una virgola la prospettive nella lunga volata scudetto. Intanto perchè i rossoneri di Sergio Conceiçao sono troppo attardati (meno 13 dai cugini, meno 17 dal Napoli ma con due partite in meno) e qui la rimonta è meno probabile di una mission impossible. Poi perché Lautaro e compagni possono perdere sulla partita secca, ma, secondo i bookmakers, sono quasi imbattibili sul lungo periodo. Con buona pace dell'Atalanta di Gasperini (battuta con un 2-0 abbastanza netto dall'Inter in semifinale di Supercoppa) e del Napoli di Antonio Conte che sono pienamente in corsa - classifica alla mano - per vincere il tricolore, ma restano attardati nelle quote.

Inter stacca Atalanta-Napoli nelle quote scudetto. Milan e Juventus lontane

Secondo Snai, lo scudetto dell'Inter viene pagato a 1,60 (punti un euro e vinci sessanta centesimi) con gli altri broker che non si discostano molto (Willam Hill scende a 1,75, mentre Sisal ha una quota un pochino più intrigante: 1,72).

Atalanta e Napoli sono appaiate a 4,50 contro 1 per Snai e BetWay, con William Hill che dà un pochino più fiducia (a 4) e Sisal che crede nella Dea postandola a 3,50.

La Juventus di Thiago Motta è tornata da Ryad con le ossa rotte: la rimonta subita dal Milan ha spento i sogni di vincere la Supercoppa già in semifinale. In serie A il ritardo dal Napoli è di 12 punti (con una partita in meno) e sono 8 dall'Inter (con una partita in più dei nerazzurri) e le quote scudetto lasciano poche chance: 50 per Snai e 51 per William Hill, addirittura 66 per Sisal.

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana, ma - come si diceva - la rimonta scudetto visto il distacco accumulato è una chimera: quasi tutti i bookmakers, Snai in testa, la quota a 100 contro 1 (su per giù come la Fiorentina di Palladino, con la Lazio di Baroni che oscilla tra 51 e 75). Solo William Hill mostra un filo di maggiore ottimismo, a 51.

Serie A classifica: le prime posizioni

1) Napoli 44 punti (19 partite)

2) Atalanta 41 punti (18 partite)

3) Inter 40 punti (17 partite)

4) Lazio 35 punti (19 partite)

5) Juventus-Fiorentine (18 partite)

7) Bologna 29 punti (17 partite)

8) Milan 27 punti (17 partite)