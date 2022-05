Milan scudetto, Pioli: "Noi più continui dell'Inter". La bellissima dedica

Milan campione d'Italia. Pioli: siamo stati piu' continui dell'Inter

"Sono felice per il club, il mio staff, i tifosi e i miei giocatori. Abbiamo meritato lo scudetto per come abbiamo lavorato. Siamo stati piu' continui dell'Inter, l'ultima partita persa e' stata contro lo Spezia e non dovevamo perderla. Non abbiamo mai mollato, i giocatori sono stati fantastici, soprattutto chi ha giocato meno". Lo ha detto a Dazn l'allenatore del Milan, Stefano Pioli dopo la vittoria dello Scudetto.

Serie A, Rafael Leao Mvp della serie A Il premio MVP della Serie A 2021/2022 come Migliore Assoluto è stato assegnato al calciatore del Milan Rafael Leao. La consegna del trofeo avverrà nel post-partita di Sassuolo-Milan sul campo del "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia. La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Al Mapei e' festa grande dopo il 3-0 al Sassuolo: "Massara e Maldini mi hanno dato sostegno, se arrivi a questi livelli vuol dire che tutte le componenti hanno dato il massimo. Se migliori i singoli, migliora la squadra. Siamo stati coraggiosi, soprattutto nella fase difensiva, in tante partite abbiamo chiuso senza subire gol", spiega il tecnico prima di soffermarsi sul lavoro di questi mesi: "Mi sono divertito a lavorare con questa squadra. I giocatori conoscono ogni movimento, spazio e tempo di gioco. Sto provando piacere a lavorare perche' i miei calciatori provano piacere a provare queste situazioni. Abbiamo dimostrato di essere i piu' forti". Su Theo Hernandez: "Ha tutto dentro, e' il top, ha fatto un salto dal punto di vista della mentalita' e della capacita' di stare dentro al campo. Essere diverso fuori dal campo lo ha aiutato". Poi il siparietto con Maldini che consegna a Pioli il premio di miglior allenatore dell'anno: "Me lo prendo, ma e' tutto per i miei calciatori e i miei dirigenti". E una dedica speciale: "A mio padre, ovunque sia sono sicuro che e' felice. Grazie papa'"

MILAN CAMPIONE. THEO HERNANDEZ: "PIOLI ALLENATORE INCREDIBILE"

"Pioli è un allenatore incredibile, mi ha cambiato come persona. Devo fargli i complimenti, grazie a lui abbiamo vinto lo Scudetto". Lo ha detto il terzino del Milan, Theo Hernandez dopo la vittoria tricolore. "Quando sono arrivato qui, è stato difficile. Ma ho cambiato, anche grazie a Paolo (Maldini) che mi ha dato consigli tutti i giorni. Quel che mi ha detto per convincermi a venire rimane tra me e lui. Lo ringrazio, anche per quell'appoggio siamo campioni d'Italia". Poi ancora: "Se c'è una fascia sinistra più forte della nostra? Non lo so, abbiamo fatto un lavoro incredibile con Leao che è un giocatore incredibile". Per Pioli Theo è cambiato "anche fuori dal campo" e il diretto interessato conferma: "Quando è nato mio figlio, sono cambiato in tutto. Mia moglie mi aiuta", spiega. Grazie papa'"