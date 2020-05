Milan, si aspetta Kessie. Biglia: "Forse anno prossimo torno in Argentina"

Il Milan aspetta Franck Kessie, ultimo a tornare a Milan dalla Costa d'Avorio, e intanto ascolta le parole di Lucas Biglia su un probabile ritorno in patria. L'ivoriano si è unito ai compagni del Milan con un mese di ritardo rispetto all’apertura del cantiere in estate, ed è ricapitato adesso che la banda Pioli si è rimessa a correre in vista della ripresa di metà giugno. Per struttura muscolare e resistenza, Kessie non ha bisogno di troppi giri di warm-up per entrare in forma, e questo lascia tecnico e staff relativamente tranquilli. All’inizio di questo 2019-20 l’impegno in Coppa d’Africa e le successive (meritate) vacanze lo tennero lontano da Milanello fino ai primi di agosto. Kessie giocò una ventina di minuti nell’amichevole post Ferragosto di Cesena e in campionato gli bastò una panchina di attesa. Nell'assetto ideato da Pioli, quel 4-2-3-1 con cui sono stati trovati gli equilibri migliori, il regista tecnico resta Bennacer e l’ivoriano porterà forza al centrocampo.

Biglia: "Il Milan tornerà ai livelli di prima"

Il futuro di Lucas Biglia invece è tutto da scrivere. Il centrocampista argentino del Milan ha un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e le sue parole a Tanto Por Decidir, programma della radio argentina, lasciando capire come l'addio sia l'ipotesi più certa: "Sto valutando il mio futuro – ha spiegato –. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina. Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo”.