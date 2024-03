Milan, sotto a lente procura anche prezzo vendita a Cardinale. Ma Forbes nel 2023...

C'è anche la congruità del prezzo della vendita del Milan tra i temi al centro dell'inchiesta milanese che pone dei dubbi sulla effettiva cessione della squadra rossonera dal fondo Elliott a RedBird. Lo riporta l'Ansa secondo quanto appreso da ambienti giudiziari milanesi. Il club è stato comprato formalmente per circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, cifra che negli ambienti è da tempo ritenuta troppo alta.

Va ricordato che secondo uno studio di Forbes, autorevole testata economica americana, del 31 maggio 2023, il valore del Milan veniva attestato su 1,4 miliardi di dollari (ossia attorno a 1,3 mld euro al cambio in quel periodo) con una crescita del 17% rispetto all'analisi del 2022.

Tale dato - spiegava Forbes attraverso Calcio e Finanza - "non è frutto della variazione dei ricavi dei club, comunque in crescita del 2,5%, ma dei più elevati multipli aziendali (dato calcolato dividendo il valore aziendale per le entrate) che gli acquirenti stanno pagando per rilevare i club".

LA CLASSIFICA DI FORBES

Real Madrid – 6,07 miliardi di dollari

Manchester United – 6 miliardi di dollari

Barcellona – 5,51 miliardi di dollari

Liverpool – 5,29 miliardi di dollari

Manchester City – 4,99 miliardi di dollari

Bayern Monaco – 4,86 miliardi di dollari

Paris Saint-Germain – 4,21 miliardi di dollari

Chelsea – 3,21 miliardi di dollari

Tottenham – 2,8 miliardi di dollari

Arsenal – 2,26 miliardi di dollari

Juventus – 2,16 miliardi di dollari

Borussia Dortmund – 1,93 miliardi di dollari

Atletico Madrid – 1,54 miliardi di dollari

Milan – 1,4 miliardi di dollari

West Ham – 1,08 miliardi di dollari

Inter – 1,03 miliardi di dollari

Los Angeles FC – 1 miliardo di dollari

Los Angeles Galaxy – 925 milioni di dollari

Atlanta United – 850 milioni di dollari

Crystal Palace – 806 milioni di dollari

New York City – 800 milioni di dollari

Newcastle – 794 milioni di dollari

Leicester – 781 milioni di dollari

Aston Villa – 756 milioni di dollari

Everton – 744 milioni di dollari

Lione – 734 milioni di dollari

Roma – 724 milioni di dollari

Milan, L'avvocato Raimondo: "Rb Fund Iv Fc Aiv Cv veicolo riconducibile a RedBird: basta effettuare l'accesso alla Camera di Commercio olandese"

Secondo quanto scrive l'avvocato Felice Raimondo sul suo sito il RB Fund IV FC AIV C.V. - il veicolo di diritto olandese che secondo la procura avrebbe pagato buona parte dei soldi a Elliott e i cui soldi "sembrerebbero - come scrive la Procura di Milano e riporta l'ANSA - provenire da un veicolo non riconducibile a RedBird" - è un veicolo riconducibile a RedBird.

Raimondo scrive che per "provarlo è stato sufficiente effettuare in data odierna un banale accesso alla Camera di Commercio olandese", presso la quale risulta che "RB FC Holdings Fund I AIV C.V. è posseduto da RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC (registrato al solito indirizzo in Delaware dove sono presenti altre migliaia di imprese). Ebbene, come risulta proprio dal Form ADV depositato presso la SEC RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC, fondo registrato presso la SEC al numero 805-5462648909, è un veicolo riconducibile a Gerald Cardinale e, quindi a RedBird. Il Fund IV viene menzionato presso l'autorità borsistica americana ed è chiaramente riconducibile a Gerald Cardinale".

"Se ci fossero stati realmente dei "sotterfugi", la SEC si sarebbe già mossa, idem le autorità olandesi. Ma tutto ciò non è avvenuto perché gli organi di vigilanza preposti ai controlli nei rispettivi paesi in cui hanno sede i veicoli utilizzati (Olanda e USA) non hanno rilevato alcun tipo di anomalia", scrive Felice Raimondo su suo sito (qui l'articolo)