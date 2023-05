Milan, Theo Hernandez show: Lazio ko. Ma è ansia Leao: Inter a rischio? Le ultimissime news

Milan batte 2-0 la Lazio e riapre lotta Champions. Theo Hernandez show. Ma ansia Leao: derby con l'Inter a rischio

Il Milan vince 2-0 la Lazio con i gol di Bennacer (assist di Giroud) al 17mo e di Theo Hernandez al 29mo (gol spettacolare con galoppata di 60-70 metri palla al piede e missile da fuori area che ha battuto Provedel) e si porta -3 dai biancocelesti, riaprendo la lotta per un posto Champions. I rossoneri sono stati padroni del campo per tutti i novanta minuti non concedendo neanche un tiro in porta alla squadra di Sarri. Ma per il Milan è ansia Leao: l'attaccante portoghese è uscito dopo undici minuti per un fastidio all'adduttore.

Milan, Rafael Leao infortunio: problema all'adduttore. Ansia per il doppio derby contro l'Inter

Rafael Leao dopo dieci minuti del match con la Lazio ha sentito un problemino all'adduttore, pochi istanti prima era stato protagonista di uno dei suoi strappi palla al piede su cui ci aveva messo una pezza Provedel in uscita. L'attaccante del Milan si è fermato per chiedere l'intervento dei medici con l'applicazione del ghiaccio ma, appena ripreso il gioco, ha alzato il braccio per chiedere la sostituzione (al suo posto il belga Saelemaekers). Resta da capire se riuscirà a essere presente nel doppio derby di Champions League contro l'Inter che andrà in scena mercoledì 10 e martedì 16 maggio.

Rafael Leao (foto Lapresse)





Milan, Leao ai tifosi: "Nada de grave"

Come mostrato da Claudio Raimondi di Mediaset, Rafael Leao è uscito dallo stadio senza problemi. L'attaccante portoghese, rispondendo alla domanda "Come stai?" ha risposto: "Bene, bene", aggiungendo in portoghese: "Nada de grave".

Junior Messias, ai microfoni di DAZN, su Leao ha spiegato: "Rafa mi ha detto che sta bene e che non c’è niente di serio”.

I tifosi del Milan incrociano le dita e sperano che Rafa Leao possa essere presente tra 4 quattro giorni nel derby d'andata della semifinali di Champions League contro l'Inter...

Milan, infortunio Leao. Pioli: non credo sia una cosa particolarmente grave

Stefano Pioli sull'infortunio di Leao, uscito dal campo dopo 10 minuti del match tra Milan e Lazio vinto 2-0 dai rossoneri: “L’ho visto adesso. Prima di arrivare qua era sereno, si sentiva bene. Poi chiaro che in queste situazioni qua muscolari sarà importante domani fare le valutazioni e capire un po’… Magari a caldo ha sensazioni diverse. Per quello che mi ha detto lui non credo sia una cosa particolarmente grave", le parole dell'allenatore rossonero a Dazn. "Poi è chiaro che giochiamo tra quattro giorni e vedremo. Poi è la dimostrazione che se il gioco di squadra è alto con i singoli possiamo fare ancora meglio, l’importante è giocare a calcio e oggi abbiamo vinto una partita anche senza un giocatore importante come Rafa. Credo che sarà importante domani, come starà domattina. Era molto sereno a fine partita, questo mi fa ben sperare”.

Milan, Leao e il messaggio social per Theo Hernandez: "Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello"

“Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello”, ha scritto Rafael Leao sulla sua pagina Instagram, dedicando un pensiero a Theo Hernandez, autore del gol spettacolare contro la Lazio che ha mandato il Milan sul 2-0.

Theo Hernandez e i gol d'autore: da Milan-Atalanta a Milan-Lazio

Theo Hernandez e i suoi gol d'autore: più bello quello contro la Lazio o la splendida rete dell'anno scorso contro l'Atalanta (che stese la Dea e mandò il Milan a un punto dallo scudetto (poi vinto la settimana successiva sul campo del Sassuolo)? L'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn spiega: “Questo è stato un gol fantastico, ma anche quello è stato fantastico, con un peso specifico incredibile per il nostro campionato. Theo è un grandissimo giocatore. Questa è una stagione stancante, difficile, ha avuto bisogno di recuperare dopo il Mondiale. Sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello, deve avere l’ossessione per diventare il miglior terzino del mondo, curando tutto. Se hai un’ossessione puoi arrivare al massimo livello, deve pensare di essere il terzino più forte del mondo”.

Cosa ha detto a Theo alla fine? “Cose nostre su tante cose. Mi piace parlare con i miei giocatori, mi piace sentire cosa pensano”. Gli ha chiesto di che colore si farà i capelli? “Quando mi sveglio il mercoledì sono sempre un po’ preoccupato (ride, ndr)”.