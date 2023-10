Mondiale per Club a 32 squadre (da 2 miliardi): Inter c'è! Milan? No Juventus

La corsa al Mondiale per Club 2025 a 32 squadre? Juventus ancora in vantaggio su Milan e Napoli (foto Lapresse)

Mondiale per club 2025: Inter vicina alla qualifcazione

I risultati di Champions League della settimana rafforzano le possibilità dell'Inter di partecipare al primo Mondiale per Club Fifa da 32 squadre (otto gironi, passano le prime due la fase a eliminazione diretta) che si giocherà a giugno-luglio 2025 negli Stati Uniti e avrà cadenza quadriennale (come la Fifa World Cup per nazioni, che sarà di scena negli Usa l'anno successivo). I nerazzurri sono praticamente certi della qualificazione (arrivando agli ottavi sarà sicura), con l'Italia che deve capire quale sarà la sua seconda squadra a rappresentare la serie A. Sono 12 le squadre europee: le ultime 4 vincenti delle Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e quella della prossima edizione) più altre 8.

Mondiale per club 2025, business da 2 miliardi

La FIFA non ha ancora comunicato quali saranno i criteri ufficiali per il Mondiale per Club 2025, al momento l’ipotesi più accreditata è che si tenga conto dei punti accumulati nelle ultime quattro stagioni (2021-2024), ma solo in Champions League. L’alternativa, meno probabile, è stilare il ranking che tenga conto dei punti conquistati in tutte le competizioni per club UEFA (dunque anche Europa League e Conference League, in questo caso la Roma sarebbe davanti a tutte le rivali Inter compresa).

Disputare il Mondiale di calcio per club ovviamente non è solo questione di prestigio, ma ovviamente anche economica: basti pensare che il montepremi complessivo della manifestazione sarà di 2 miliardi. Essere al via dunque vale una 'qualifcazione in Champions supplementare' e vincerlo può portare incassi sopra i 100 milioni di euro. Senza contare ovviamente la visibilità che può dare questa competizione a livello di brand e sponsor.

Mondiale per Club a 32 squadra: ranking (con solo i punti Champions). Inter quasi qualificata. Juventus in vantaggio su Milan e Napoli

Detto che ogni Paese non può avere più di due squadre qualificate (salvo quelle che hanno vinto la Champions League che ci vanno di diritto e non entrano nel conteggio) e presa per buona l'ipotesi che contino solo in punti conquistati in Champions League per il ranking, ecco la situazione tra quelle in corsa e per le italiane.

Bayern Monaco (GER) – 90.000 punti

PSG (FRA) – 70.000 punti

Inter (ITA) – 65.000 punti

Porto (POR) – 57.000 punti

Borussia Dortmund (GER) – 57.000 punti

Lipsia (GER) – 52.000 punti

Atletico Madrid (ESP) – 51.000 punti

Benfica (POR) – 49.000 punti

Barcellona (ESP) – 47.000 punti

Juventus (ITA) – 47.000 punti

Siviglia (ESP) – 42.000 punti

Salisburgo (AUT) – 39.000 punti

Ajax (NED) – 39.000 punti

Milan (ITA) – 37.000 punti

Napoli (ITA) – 33.000 punti

I punti in Champions League vengono assegnati come segue

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi 

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale in poi

Mondiale per club 2025: Juventus avanti, Milan e Napoli cercano il miracolo

La Juventus dunque, pur non partecipando quest'anno alla Champions League, è molto avanti a Milan e Napoli (oltre al Salisburgo che difficilmente scavalcherà i bianconeri essendo quasi eliminato). I rossoneri hanno più punti dei partenopei, ma la situazione del loro girone è difficile: serviranno 3 partite super contro avversari difficilissimi (Psg e Borussia Dortmund a San Siro, Newcastle in Inghilterra) per passare il turno e inseguire il sogno mondiale. Se il Milan vincesse i 3 match (6 punti), passando il turno (4 punti) raggiungerebbe la Juve. Passando senza le 3 vittorie, i rossoneri dovranno andare guadagnarsi il pass cercando di raccogliere ulteriori punti nei match da disputare e possibilmente arrivando ai quarti.

Kvaratskhelia e compagni invece sono a -14 dai bianconeri, con ottime possibilità di passare agli ottavi, ma non dovranno macinare ancora più punti. Tanto più che il Real Madrid ha ipotecato il girone (salvo impresal Bernabeu che restituisca il 2-3 del Maradona) e il secondo posto nel gruppo costerà alla squadra di Rudi Garcia un sorteggio probabilmente complicato (contro una prima degli altri gironi). Situazione dunque ancora in evoluzione, ma la Juventus ha ancora concrete speranze di staccare il biglietto per gli Stati Uniti.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025: SQUADRE GIÀ QUALIFICATE CON LA VITTORIA DEI TORNEI CONTINENTALI

Manchester City (campione Champions 2023)

Real Madrid (campione Champions 2022)

Chelsea (campione Champions 2021)

Flamengo (campione Libertadores 2022)

Palmeiras (campione Libertadores 2021)

Wydad Casablanca (campione Caf Champions League 2022)

Al Ahly (campione Caf Champions League 2021)

Monterrey (campione Concacaf Champions League 2021)

Seattle Sounders (campione Concacaf Champions League 2022)

Leon (campione Concacaf Champions League 2023)

Al Hilal (campione AFC Champions League 2021)

Urawa Reds (campione AFC Champions League 2022)

