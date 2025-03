Mondiale per Club, il montepremi da 1 mld di dollari e 125 milioni al vincitore

Tutti i premi del Mondiale per Club per un totale di 1 mld di dollari

La Fifa ha reso noto oggi il montepremi del Mondiale di Calcio per Club che si disputerà tra giugno e luglio di quest'anno. Si tratta come previsto di una cifra clamorosa: 1 mld di dollari (circa 930 milioni di euro). Una vera e propria montagna di denaro suddivisa tra le 32 squadre sia per la semplice qualificazione che per i risultati in campo. Una buona notizia per le due italiane, Inter e Juventus, che ad esempio solo per la partecipazione incasseranno una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Ci sono poi i premi previsti per ogni successo o il pareggio nella fase a gironi ed i vari guadagni a salire nella fase ad eliminazione diretta, ottavi-quarti-semifinale-finale.

Da notare che la vincitrice potrà arriva ad guadagnare 125 milioni di dollari.

Mondiale per Club, i premi per la partecipazione



• Club europei: tra 11,8-35,4 milioni di euro secondo una classifica basata su criteri sportivi e commerciali;

• Club sud America: 14 milioni di euro;

• Club Nord, Centro America e Caraibi: 8,8 milioni di euro;

• Club Asia: 8,8 milioni di euro;

• Club Africa: 8,8 milioni di euro;

• Club Oceania: 3,3 milioni di euro.

Mondiale per Club, i premi per le partite



• 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria nella fase a gironi;

• 1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio nella fase a gironi;

• 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per chi arriva agli ottavi;

• 13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per chi arriva ai quarti;

• 21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per chi conquista alla semifinale;

• 30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista sconfitta;

• 40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.