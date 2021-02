Mondiali Cortina sci, da Paris a Marta Bassino: l'Italia sogna le medaglie

Mondiali Cortina: per neve invertito programma combinata donne

I Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo si aprono con una modifica a causa dalla copiosa nevicata che sta cadendo ormai da diverse ore sulle piste di gara. La combinata femminile che domani aprira' la parte sportiva della 46/a edizione della rassegna iridata iniziera' con lo slalom speciale anziche' il supergigante. Lo slalom e' previsto alle ore 11 mentre il superg alle 14,30. L'inversione del programma e' dettata dalle condizioni meteo che dovrebbero migliorare nella tarda mattinata di domani. Quattro le italiane in gara, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

Mondiali Cortina: squadra maschile, 15 gli azzurri impegnati

Saranno 15 gli azzurri impegnati ai Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo. Il piu' anziano sara' Manfred Moelgg, classe 1982, alla nona partecipazione consecutiva ad una rassegna iridata, mentre i piu' giovani saranno Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni, classe 2001, entrambi debuttanti ad una rassegna iridata. L'altro sciatore italiano all'esordio sara' Florian Schieder. L'azzurro piu' atteso e' pero' Dominik Paris, reduce dalla splendida vittoria in discesa libera venerdi' scorso a Garmisch-Partenkirchen. Oltre a Paris, che sara' al cancelletto del supergigante e della discesa libera per la sua sesta partecipazione ad un Mondiale, gli altri convocati sono Christof Innerhofer, Giovanni Borsotti, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Matteo Marsaglia, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti ed Alex Vinatzer.

Mondiali Cortina: una francobollo per i Mondiali di sci

Un francobollo dedicato ai Campionati del mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, e' stato emesso oggi: e' valido per la posta ordinaria inviata in Europa e nel Bacino del Mediterraneo. La vignetta raffigura un'atleta impegnata in una discesa libera; alle sue spalle una caratteristica "porta" su cui campeggia la scritta "CORTINA D'AMPEZZO". Sullo sfondo svettano le Tofane, il famoso massiccio montuoso della catena delle Dolomiti orientali, mentre a sinistra e' riprodotto il logo dei Campionati del mondo di sci alpino 2021. Il bollettino illustrativo dell'emissione e' firmato da Alessandro Benetton, Presidente della Fondazione Cortina 2021 il quale ricorda tra l'altro i problemi posti dalla pandemia di Covid: "grazie al grande lavoro della squadra di Cortina 2021 e all'appoggio delle Istituzioni, i Campionati del mondo di sci alpino possono essere regolarmente disputati secondo il calendario prestabilito, assicurando la sicurezza dei partecipanti e di tutta la comunita' locale: un messaggio importante di resilienza e di speranza per il Paese e per il mondo".