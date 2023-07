Mondiali di scherma, fioretto donne e spada uomini doppio oro Italia

Scherma: mondiali, oro per le azzurre del fioretto

L'Italia del fioretto femminile ha vinto l'oro ai mondiali di Milano. Le azzurre Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono imposte in finale sulla Francia per 45-39. Per l'Italia è la nona medaglia di questo mondiale in casa, la terza d'oro che si aggiunge ai quattro argenti e ai due bronzi. Il fioretto femminile azzurro già protagonista nella gara individuale, si conferma campione del mondo a squadre dopo il trionfo ai mondiali del Cairo: è il 18mo oro mondiale a squadre.

Scherma: oro degli azzurri della spada, Francia ko

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro della spada a squadre ai mondiali di Milano. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Andrea Santarelli si sono imposti sulla Francia in una finale dominata che si è chiusa sul 45-31. La squadra del ct Dario Chiadò ha riconquistato un titolo iridato, quello della spada a squadre, che mancava da 30 anni (mondiali del 1993 a Essen), un'eternità per una potenza della scherma qual è l'Italia. Per Di Veroli l'oro si aggiunge all'argento della gara individuale. Gli azzurri sono alla decima medaglia e se centreranno un podio nel fioretto a squadre maschile di domani eguaglieranno i record del Cairo 1949 e di Catania 2011.