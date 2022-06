Monza-Galliani doppio colpo: un giocatore dall'Inter a parametro e un ex Inter

Monza, Galliani su Ranocchia e Candreva

Il calciomercato del Monza si scalda in vista della prima stagione in Serie A. Uno dei primi colpi del club guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe arrivare dall'Inter: si tratta di Andrea Ranocchia che lascia i nerazzurri a parametro zero e avrebbe dato l'ok per il trasferimento ai brianzoli. Il Monza punta anche a un altro ex nerazzurro: Antonio Candreva, esterno d'attacco che ha ancora due anni di contratto con la Sampdoria, ma è stato effettuato un sondaggio esplorativo per capire la sua voglia di tornare a Milano (città dove si è sposato di recente con rito civile).

Monza, sogno Belotti. Piace Messias

In attacco resta il sogno di prendere Andrea Belotti che non ha rinnovato con il Torino, crescono le quotazioni del 25enne Ounas del Napoli (che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco), mentre piace sempre il brasiliano Messias (nel caso non venisse riscattato dal Milan e tornasse al Crotone), oltre al difensore centrale Mattia Caldara (reduce da una buona stagione a Venezia in prestito e di proprietà del MIlan).

