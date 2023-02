Monza calcio, ipotesi socio di minoranza per Berlusconi e Galliani

Monza calcio, le grandi manovre: un socio per Berlusconi e Galliani

Un socio di minoranza per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (passato dall'inferno della Lega Pro alla serie A nel giro di quattro anni)? L'ipotesi dell'ingresso di un investitore istituzionale che accompagni la crescita veloce del club viene raccontata dal Corriere della Sera, secondo cui "la riflessione sugli scenari futuri nel calcio è iniziata in casa Fininvest che possiede il club dal 2018, quando la rilevò dalla famiglia Colombo. Una squadra sulla quale Berlusconi ha investito parecchio per portarla ai risultati attuali, sia sul fronte dei giocatori sia sullo stadio U-Power di Monza di cui la squadra ha una concessione che scadrà nel 2062"

In questo momento siamo nell'ambito degli scenari perché non c'è nulla di concreto in mano a Fininvest. Per il Corsera lo "schema percorribile potrebbe passare dall’ingresso in minoranza nel capitale dell’AC Monza attraverso un aumento di capitale riservato, con un’opzione call eventuale per poterla poi acquistare tutta oppure ricedere la quota alla famiglia".

Si allontana invece sul campo il sogno di conquistare l'Europa per la squadra di Palladino. Il Monza resta fermo a 29 punti dopo la brutta sconfitta di Salerno (3-0 per la squadra di Paulo Sousa) e la contemporanea vittoria del Bologna di Thiago Motta sull'Inter (attenti all'ombra del mister rossoblu su Simone Inzaghi e non solo...) ha visto allontanare il settimo posto a 6 punti (e in mezzo ci sono anche Juventus-Torino-Udinese), mentre la zona retrocessione è lontana e non desta preoccupazioni: Verona terz'ultimo a quota 17 (con una partita in meno), mentre lo Spezia sta a 20.

Leggi anche