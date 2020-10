MotoGp, Gp Francia: vittoria di Petrucci. Alex Marquez secondo

Danilo Petrucci ha vinto il Gp di Francia. Sul circuito di Le Mans il pilota della Ducati, aalla sua seconda vittoria in carriera, ha preceduto Alex Marquez su Honda (al suo primo podio in carriera nella classe regina) e Paul Espargaro su Ktm. Quarta l'altra Ducati di Andrea Dovizioso.Danilo Petrucci, che il prossimo anno lascerà la Ducati, bissa così il successo del Mugello del 2019. Dietro a Dovizioso, quarto, Zarco che ha preceduto Oliveira e Nakagami. A seguire Bradl. Fabio Quartararo (Yamaha), nono, mantiene la leadership del mondiale. Decimo Vinales. Valentino Rossi è caduto alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo 'zero' consecutivo dopo Misano e Barcellona. Cadute per Alex Rins (Suzuki) mentre anche Jack Miller (Ducati), in lotta per il podio a pochi giri dal termine, ha dovuto fermarsi per un problema tecnico.