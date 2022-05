MotoGp, Pecco Bagnaia vince al Mugello. Secondo il campione uscente Quartararo

Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Italia del Mugello

Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio d’Italia prendendosi la sua seconda vittoria stagionale e riscattando la pesante caduta di due settimane fa a Le Mans. Il pilota della Ducati tinge di azzurro la gara del Mugello, piazzandosi davanti al leader del mondiale Fabio Quartararo su Yamaha, autore di una bella rimonta dopo la partenza in sesta posizione. Secondo posto dal sapore dolcissimo per il francese, che gli permette di allungare leggermente in vetta alla classifica piloti a +8 su Aleix Espargaro, arrivato terzo con la sua Aprilia. Zero pesante invece per Enea Bastianini, andato a terra nel corso del 14° giro e costretto a scivolare a -28 punti dal campione del mondo in carica.

Male il poleman Di Giannantonio

Peccato per Fabio di Giannantonio, scattato dalla pole e giunto addirittura undicesimo sul traguardo, mentre Bezzecchi e Marini, partiti dalla seconda e terza casella, non sono riusciti ad andare oltre un quinto e sesto posto. Decimo Marc Marquez su Honda, con lo spagnolo che ora si fermerà dopo l’annuncio di una nuova operazione chirurgica al braccio.

