MotoGp, Rins trionfa ad Aragon. Dovizioso: "Ancora in corsa per il Mondiale"

MOTOMONDIALE: GP ARAGON. DOVIZIOSO "ANCORA IN CORSA PER IL MONDIALE"

"Oggi abbiamo fatto il massimo che potevamo fare perche' nella MotoGP di oggi a partire dietro si fa fatica. Purtroppo per noi la gomma media non si e' comportata come ci aspettavamo. Speriamo di trovare delle temperature migliori nel prossimo weekend. Le gomme morbide, per noi, si distruggono. Non capiamo il perche' e quindi non riusciamo a lavorare la mattina. Yamaha e Suzuki, ad esempio, scorrono molto a centro curva portando molta velocita' in uscita. Spero non continui cosi'". Lo ha dichiarato Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, ai microfoni di Sky Sport dopo il 7° posto nel GP di Aragon di MotoGP. "La lotta mondiale? Le possibilita' ci sono perche' in gara spesso succedono cose impreviste. Continuiamo a lavorare anche se oggi come passo ero messo benino, ma non ero piu' veloce dei primi. Recuperare posizioni all'inizio e anche il gap dai primi una persona obiettiva fa fatica a crederci. Dobbiamo partire piu' avanti, ma con quella gomma avremmo fatto massimo una o due posizioni meglio", ha proseguito.

MOTOMONDIALE: GP ARAGON. PETRUCCI "LITE CON DOVIZIOSO? CHIARIREMO"

"Fino a 10 giri dalla fine ero li', poi Pol Espargaro mi ha toccato e sono andato in mezzo al campo, peccato perche' non ci voleva. Ho fatto una modifica stamattina che non ha pagato, ma ero abbastanza contento. Stavo facendo una gara decente e quando un pilota ti colpisce e perdi 4 posizioni non e' il caso di stappare lo spumante. Sono soddisfatto della prima meta' gara, di piu' era difficile fare". Lo ha dichiarato Danilo Petrucci, pilota della Ducati, ai microfoni di Sky Sport dopo il 15° posto nel GP di Aragon di MotoGP. "La lite con Dovizioso? Mi dispiace per quello che e' successo, non so quanto abbia penalizzato la gara ma lui ha fatto una buona partenza oggi, per evitare Crutchlow e Miller ho dovuto frenare. Sono stato meta' gara dietro di lui. Rimane il problema, in rettilineo perdo ed e' il motivo per il quale ho cercato la scia. Avremo modo di chiarirci", ha concluso Petrucci.

MOTOGP, RINS TRIONFA AD ARAGON, MIR CHIUDE 3° E DIVENTA LEADER DEL MONDIALE

Alex Rins coglie la prima vittoria stagionale nel GP di Aragon, decima prova del mondiale MotoGP, ma a fare festa e' soprattutto il suo compagno di squadra Joan Mir, 3° al traguardo alle spalle della Honda di Alex Marquez e nuovo leader del mondiale con 6 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, finito nelle retrovie dopo una gara da dimenticare. Una giornata da incorniciare per la Suzuki che festeggia entrambi i suoi piloti. "Una vittoria incredibile. In partenza ero molto calmo, ho pensato fosse un brutto segnale ma i primi giri sono stati positivi. Poi ho cercato di provarci, ma con calma per non danneggiare troppo la gomma. Una volta in testa ho cercato di gestire", sono state le parole di Rins, tornato alla vittoria dopo l'infortunio alla spalla che lo aveva costretto a correre in difesa nelle prime gare della stagione. Una gara condotta con intelligenza dallo spagnolo, capace di gestire nei momenti cruciali e di resistere agli attacchi di Alex Marquez, 2° al traguardo dopo essere scattato dall'undicesima casella dello schieramento.

MOTOMONDIALE: GP ARAGON. CLASSIFICA

Questa la classifica del Mondiale di MOTOGP dopo il Gran Premio di Aragon, decimo appuntamento del calendario: 1. Joan Mir (Esp) 121 2. Fabio Quartararo (Fra) 115 punti 3. Maverick Vinales (Esp) 109 4. Andrea Dovizioso (Ita) 106 5. Takaaki Nakagami (Jpn) 92 6. Franco Morbidelli (Ita) 87 7. Alex Rins (Spa) 85 8. Jack Miller (Aus) 82 9. Pol Espargaro (Esp) 77 10. Miguel Oliveira (Por) 69