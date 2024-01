Mourinho al Napoli? Intanto non si placano le polemiche a Roma

Mourinho-Roma, non si placano le polemiche

Dall’esonero di Mourinho giusto una settimana fa sembra trascorso poco tempo ma in realtà la clamorosità dell’evento ha un effetto distorsivo e sembra che siano passati cento anni dall’ultima sconfitta con il Milan e la vittoria sul Verona del nuovo allenatore, Daniele De Rossi. Intanto non si placano per nulla le polemiche nella Capitale, anzi aumentano di intensità e restituiscono l’ipotesi che questa volta i Friedkin l’abbiano fatta veramente grossa. L’altro giorno via del Corso, vicino al Parlamento è rimasta bloccata non per una nuova scempiaggine di Ultima Generazione ma perché insospettabilmente l’ex allenatore era lì con cappellino e sciarpa e una volta individuato i tifosi, ma anche semplici turisti, hanno fatto la fila per farsi firmare un autografo. C’è da capirli. Bene o male in due anni Mourinho aveva vinto un titolo europeo ed era giunto in finale. Risultati insperati appena arrivato in una città calcisticamente affamata di risultati.

Roma, Mourinho fatto fuori dai giocatori?

Poi l’esonero improvviso dopo le sconfitte con la Lazio nel derby di Coppa Italia e col Milan in campionato. Ma le ipotesi che stanno girando non sono solo legate ai risultati. Pare che l’imperatore sia stato fatto fuori nello spogliatoio, dai suoi pretoriani, come nelle migliori tradizioni. Ad esempio il Corriere dello Sport fa dei nomi. Smalling aveva litigato con Mourinho già ad inizio ottobre tanto che pochi giorni prima dell’esonero l’allenatore aveva confessato: “Smalling mi ha rovinato la stagione”. Il portoghese accusava l’ex difensore del Manchester Utd di tirarla troppo alla lunga con l’infortunio.

E poi è noto che i rapporti tra Mourinho e il capitano della squadra, Pellegrini, non fossero buoni, anche se in questo caso l’infortunio c’era veramente. Pure con Kardsorp c’erano state tensioni dopo il derby perso e se ci si mette uno Spinazzola umiliato davanti a tutti dopo la prestazione di Bologna qualche sospetto che l’ipotesi della congiura in spogliatoio sia vera c’è. La permanenza di Mourinho a Roma è poi strana. È rimasto come se aspettasse qualcosa. Cosa?

Mourinho al Napoli?

Le voci di queste ore si rincorrono e si tratta del Napoli. La Gazzetta dello Sport è molto esplicita: “La bomba arriva direttamente dall’Inghilterra, e più precisamente dalle pagine del Times: José Mourinho avrebbe individuato nel Napoli una potenziale prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare, tra questa e la prossima settimana, un incontro col numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis”.

Ipotesi del resto rafforzata dal fatto che De Laurentiis e Mendes sono amici. Il tam tam mediatico in queste ore sta salendo. Le radio locali napoletane specializzate nel calcio non parlano di altro e anche quelle romane danno la cosa come possibile se non probabile. Poiché il presidente del Napoli ha gli studi della sua FilmAuro nel centro storico della Capitale l’incontro è ancora più semplice e forse sta già avvenendo in queste ore e spigherebbe, tra l’altro, come mai Mourinho sia ancora a Roma.

