Mourinho-Napoli, telefonata Jorge Mendes-De Laurentiis

Josè Mourinho al Napoli? Un'idea che potrebbe decollare. A poche ore dall'esonero della Roma, che ha scelto Daniele De Rossi sino al termine della stagione (con le voci sul sogno Antonio Conte per la prossima), il suo agente, Jorge Mendes, ha fatto un giro di chiamate per iniziare a pianificare il futuro dello Special One, che a luglio sarà pronto per iniziare una nuova avventura. Sull'ex mister del Triplete interista da tempo ci sono le ricche sirene dell'Arabia Saudita. Ma prima di prendere decisioni, si vuole sondare il mercato dei top club europei.

Tra essi, ecco la telefonata fatta ad Aurelio De Laurentiis: il Napoli, dopo l'esonero di Rudy Garcia, ha chiamato Walter Mazzarri a traghettare la squadra sino al termine della stagione (con la missione di riportare la squadra in Europa, magari con una rimonta sino alla zona Champions). Anche il club campano sogna Antonio Conte, ma si guarda attorno. Su Mourinho se ne riparlerà, pur consci che i 7 milioni più bonus all'anno che lo Special One prendeva alla Roma non sarebbero facilmente replicabili a Napoli...

Calciomercato Napoli: Ngonge e Traorè. Ora pressing per Barak della Fiorentina

Intanto sul mercato prosegue la campagna acquisti invernali del Napoli: dopo l'arivo del terzino sinistro Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, è stato definito l'ingaggio del 23enne ex attaccante esterno del Sassuolo Hamed Junior Traorè che arriva a Napoli in in prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro, dal Bournemouth. Preso anche Cyril Ngonge, attaccante (ala destra che gioca anche in mezzo) classe 2003 dal Verona. Trattative in corso con la Fiorentina per il centrocampista Antonin Barak: proposta da 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, i viola vogliono l'obbligo a determinate condizioni. Il Napoli cerca poi un difensore centrale. Nelle scorse ore incontro con la dirigenza del Al-Shabab che vuol portare Matteo Politano in Arabia Saudita: "La decisione definitiva sul suo futuro verrà presa nei prossimi giorni", ha spiegato l'agente Mario Giuffredi nelle parole riportate da Nicolò Schira.