Mourinho-Inter bis? La voce clamorosa che riporta lo Special One a Milano

Mourinho e le voci di addio alla Roma

Il futuro di José Mourinho è tutto da scrivere. L'allenatore portoghese è legato da un altro anno di contratto con la Roma, ma tutto è possibile. A fine stagione non è escluso che le strade dello Special One e del club giallorosso possano separarsi. Nulla di sicuro, però sono molti i club che stanno alla finestra per capire se Mou resterà o meno nella capitale anche la stagione che verrà. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile corteggiamento della nazionale brasiliana (Seleçao sempre sulle tracce di Carlo Ancelotti) o di quella del Portogallo, ma secondo la Repubblica, va presa in considerazione anche la suggestione di un clamoroso ritorno a Milano, sponda Inter.

Mourinho di nuovo all'Inter?

Mourinho bis dunque? José alla guida della squadra che portò a uno storico Triplete? Ipotesi comunque non semplice e va tenuto conto che in questo momento sulla panchina nerazzurra resta saldo Simone Inzaghi, forte già di un trofeo vinto in stagione (Supercoppa Italiana), in corsa per fare il bis in Coppa Italia e agli ottavi di finale di Champions League (sfida al Porto). Senza dimenticare che l'attuale mister nerazzurro è legato da un contratto sino al 2024 e solo un flop clamoroso da qui a fine stagione (tipo non qualificarsi alla prossima Champions, ipotesi al momento non probabile) potrebbe forse rimettere in discussione la sua permanenza nella Milano nerazzurra.

Mourinho: Real Madrid, Chelsea e Psg... panchine calde

Mourinho-Inter II è dunque una bella favola, ma per ora, se lo Special dovesse lasciare la Roma sarebbero probabilmente più calde piste straniere: non dimentichiamo che la panchina del Chelsea dovrebbe cambiare a fine stagione (blues in caduta libera: 10° posto in Premier League e Graham Potter rischia) e anche Galtier al Psg non sembra così saldo. Senza dimenticare Ancelotti-Real Madrid: Carletto resterà blanco anche l'anno prossimo?