Mourinho, pizza per festeggiare la vittoria: la Roma vola in campionato

Salernitana-Roma, Mourinho festeggia la vittoria mangiando una pizza sul treno di ritorno per la Capitale e diventa subito virale

La Roma si candida ufficialmente tra le squadre che possono arrivare alla vittoria dello Scudetto. La Serie A 2021-22 è iniziata da appena due giornate ma il gioco espresso dai giallorossi non solo in campionato ma anche in Conference League non lascia dubbi che tra i club nella corsa al tricolore c'è anche quello della Capitale. D'altronde l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma è la conferma di ambire a obiettivi importanti.

I giallorossi ieri hanno vinto per 4 a 0 in casa della Salernatina grazie alla doppietta di Pellegri e al primo gol in Italia di Abraham e si trovano ora al terzo posto in classifica dietro a Lazio e Inter. Muorinho per festeggiare i 3 punti conquistati a Salerno ha pensato di gustarsi pizza e coca cola sul treno per rientrare a Roma. Il simpatico siparietto è stato condiviso sul suo profilo Instagram. "Dopo una bella vittoria, niente di meglio di una pizza speciale", ha commentato lo Special One con la sua solita ironia.