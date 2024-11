Nadal addio al tennis commovente. Rafa perde in Davis, ma vince nei guadagni: oltre 400 milioni tra sponsor e....

Nadal addio al tennis commovente: l'ultimo ballo di Rafa in Davis a Malaga

Rafa Nadal si ritira dal tennis giocato. Il mancino di Manacor ha chiuso la carriera con la sconfitta della Spagna per 2-1 contro l'Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis 2024. Il 38enne iberico - vincitore di 22 titoli Slam (14 Roland Garros, 4 Us Open, 2, Wimbledon e 2 Australian Open) - è stato sconfitto per 6-4, 6-4 da Botic van der Zandschulp nel singolare che ha chiuso la sua attività agonistica

"Non è finita come avrei voluto, ho dato tutto quello che avevo", ha detto Rafael Nadal sul campo di Malaga al termine dell'incontro tra gli applausi di un pubblico commosso ed emozionato. "Il corpo mi ha detto che non intende più giocare a tennis e bisogna accettarlo", le sue parole sui tanti infortuni e problemi fisici che hanno condizionato il rendimento nelle ultime due stagioni. "Sono stati 20 anni con risultati positivi e negativi: mi considero privilegiato, fortunato. Ho trasformato la mia passione nella mia professione".

Nadal addio, secondo tennista più pagato di sempre per montepremi Atp

Nadal lascia il tennis: Rafa sarà ricordato come il più grande della storia sulla terra rossa e uno dei top all time in assoluto (lui, Federer e Djokovic una spanna su tutti negli ultimi 50 anni). Dal punto di vista de guadagni chiude con 134.946.100 di dollari come montepremi secondo i dati dell'Atp Tour.

E' il secondo tennista più pagato di sempre, appena davanti ai 130,5 milioni di dollari di Roger Federer e dietro ai 185 milioni di dollari di Djokovic. Non solo tennis. Secondo i dati di Forbes, il fuoriclasse spagnolo ha guadagnato 415 milioni di dollari con sponsorizzazioni, apparizioni e altre attività commerciali nei suoi 23 anni di carriera.

Sempre secondo Forbes, è stato il sesto tennista più pagato del 2024 con 23,3 milioni di dollari quasi tutti guadagnati 'fuori dal campo' visto che ha potuto partecipare a pochi tornei (nello Slam è riuscito giusto da dare l'addio al 'suo' Roland Garros perdendo al primo turno contro Zverev dopo un match in cui è riuscito comunque a dare spettacolo).