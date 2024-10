Nadal annuncia il ritiro: "E' arrivato il momento giusto". L'addio in un video commovente

Nadal annuncia il ritiro via social: "Gli ultimi due anni sono stati difficili"

Rafael Nadal si ritira ufficialmente dal tennis. "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale - afferma il campione spagnolo in un video pubblicato sui social - La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi".

L'ultimo torneo da professionista per Nadal sarà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre.