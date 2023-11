Napoli, l'erede di Rudy Garcia? Scommesse caldissime su un allenatore

Napoli, l'erede di Rudy Garcia? Scommesse caldissime su Igor Tudor

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra essere giunta al capolinea, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere per l'esonero già nelle prossime ore. Secondo gli esperti di Sisal, in pole a 1,80 per sostituire il tecnico francese c'è Igor Tudor, già allenatore in Italia sulla panchina di Udinese e Hellas Verona.

Napoli allenatore: Mazzarri o Cannavaro se salta Tudor per i bookmakers

Si gioca a 3, invece, un clamoroso ritorno sulla panchina partenopea di Walter Mazzarri, alla guida degli azzurri dal 2009 al 2013.

Offerto a 5 Fabio Cannavaro, reduce dall'esperienza non esaltante al Benevento, mentre è proposta a 9 la permanenza di Rudi Garcia. Più remote le altre ipotesi: Antonio Conte e Christophe Galtier sono rispettivamente in lavagna a 16 e 20, mentre si sale a 55 per Hans Flick e a 66 per Marco Giampaolo, lontano dai campi ormai da ottobre 2022.