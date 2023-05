Napoli, De Laurentiis raddoppia con Spalletti. Osimhen-Kim, offerte monstre

Napoli-Spalletti, De Laurentiis accelera

Napoli e Spalletti: De Laurentiis è pronto al rilancio e potrebbe offrire un biennale all'allenatore di Certaldo che ha portato la squadra partenopea al terzo storico scudetto. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'incontro tra patron e mister. Secondo la Gazzetta dello Sport "Spalletti non ha fatto richieste ufficiali né aspira a contratti pluriennali (preferiti dal club) ma è normale che aspiri a salire nella graduatoria dei tecnici più pagati. Diciamo che una richiesta di 4,5 milioni netti sarebbe in linea con quanto prodotto per questo club, col quale finalmente è riuscito a vincere un meritato scudetto. Logico che De Laurentiis ribatta di non voler superare il tetto massimo che si è posto sugli ingaggi: 3,5 milioni netti. Vedremo l’evoluzione, col presidente che cercherà di spostare certe cifre in ottica premiale"

Napoli-Osimhen: Psg non molla sull'attaccante nigeriano

E poi c'è il fronte mercato. Sono tanti i gioielli del Napoli che fanno gola alle big europee. De Laurentiis non vuole resistere a tutte le tentazioni su Osimhen e vorrebbe rinnovare il contratto al centravanti nigeriano, capoacannoniere della serie A. Il giocatore piace tantissimo al Psg che in estate potrebbe separarsi da Neymar e Messi, facendo spazio un top player in attacco da affiancare a Mbappè. Il club partenopeo è forte di un contratto lungo altri due anni e senza clausole in uscita. Tradotto: bisogna trattare con De Laurentiis per strappare Osimhen al Napoli e solo un'offerta impossibile (tipo dai 160 milioni in su) potrebbbe far vacillare il club campione d'Italia. Vero però pure che in autuno bisognerà accelerare sul rinnovo del bomber per non rischiare di arrivare la prossima estate a un anno dalla scadenza del contratto.

Napoli-Kim, Manchester United pronto al colpo di mercato. E anche Guardiola...

Attenti poi al Manchester United in forte pressing su Kim: i Red Devils sono pronti a investire la cinquantina di milioni della clausola (e un'estate fa venne pagato 18 al Fenerbahce) per portare il 26enne difensore coreano all'Old Trafford, con ingaggio da 6 mln netti a stagione per il giocatore (che attualmente ne prende un paio) che in pochi mesi ha fatto dimenticare Koulibaly ai tifosi del Napoli. E anche il Manchester City che sta monitorando la situazione. Kim sta bene all'ombra del Vesuvio, il club campione d'Italia sarebbe pronto a rinnovargli il contratto, ma l'assalto delle big inglesi è forte...

