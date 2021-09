Nazionale di Mancini stecca con la Bulgaria ma trionfa negli ascolti tv

Mezzo passo falso per l'Italia di Mancini che viene fermata sull'1-1 dalla Bulgaria (Iliev risponde al gol di Chiesa) e rallenta nella sua corsa ai Mondiali 2022 in Qatar (azzurri primi nel girone con 10 punti, Svizzera a 6 ma con due partite in meno: domenica scontro diretto a Berna). I campioni d'Europa si 'consolano' con una vittoria negli ascolti tv: Rai1 segna infatti 7.366.000 telespettatori e il 36.00% di share.

Lontani gli altri. Canale5 con 'Aenne Burda: la donna del miracolo economico' ottiene 1.784.000 spettatori con uno share dell'11.65%; Rai2 con 'N.C.I.S. Unità Anticrimine' 959.000 spettatori e 4.62% e con la replica di 'Delitti in Paradiso' 780.000 spettatori e 4.87%; Italia1 con 'Fbi: Most Wanted' 664.000 spettatori e 3.87%; Rai3 con 'Ogni tuo respiro' 1.019.000 spettatori e 5.43%; Rete4 con 'Grand Hotel Excelsior' 722.000 spettatori e 4.25%; La7 con 'Scent of a Woman - Profumo di donna' 391.000 spettatori e 2.4%; Tv8 con la replica di 'I delitti del BarLume' 368.000 spettatori e 2%; Nove con il film 'Notte prima degli esami - Oggi' 347.000 spettatori e il 2% di share.

ITALIA EGUAGLIA RECORD IMBATTIBILITA' MA CON LA BULGARIA E' SOLO 1-1

La nazionale di Roberto Mancini, malgrado la delusione dell'1-1 contro la Bulgaria, oltre che sul campo degli ascolti tv si consola anche eguagliando il record europeo della Spagna di 35 partite di fila senza sconfitte (27 vittorie e 8 pareggi). A livello mondiale, soltanto il Brasile ha fatto meglio con 36. Un'imbattibilità che dura da quasi tre anni.

ITALIA, MANCINI: 'CI E' MANCATA PRECISIONE, BULGARIA UN TIRO E UN GOL'

"C'è mancato di essere più precisi in zona gol". Così il ct azzurro Roberto Mancini dopo il pareggio per 1-1 a Firenze contro la Bulgaria nelle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. "Sono quelle partite che se giochi anche per mezz'ora in più la palla non entra -aggiunge Mancini ai microfoni di Rai Sport-. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo fatto il massimo. Loro hanno fatto un contropiede e hanno fatto gol: questo è il calcio". Domenica sfida fondamentale a Berna con la Svizzera. "Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla", conclude il ct.