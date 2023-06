Ndicka, guerra Milan-Roma. Blitz per soffiarlo alla rivale! Mercato retroscena

Ndicka, blitz Milan ma Roma avanti. E Pulisic... Calciomercato news

Il Milan ha provato un blitz last minute per Evan Ndicka, 23enne difensore in scadenza con l'Eintracht Francoforte (compagno di squadra del centrocampista giapponese Kamada che dovrebbe diventare rossonero anche dopo l'addio di Maldini). Il difensore però ha già preso un impegno verbale con la Roma. Il club giallorosso sta preparando i documenti per formalizzare l'accordo e chiudere un contratto di cinque anni con Ndicka. Lo ha detto Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originale su Sky Sport.

Stando a queste indiscrezioni l'intervento del Milan per il francese sembra tardivo. Sempre sul fronte mercato rossonero, Di Marzio fa sapere che il 24enne centrocampista offensivo americano del Chelsea Christian Pulisic, invece, rimane un'idea seria. Da capire se i rossoneri andranno anche sull'attaccante esterno classe 2000 Noah Okafor del Salisburgo e della nazionale svizzera.

Leggi anche

Milan, Scaroni: "Maldini era un po' a disagio. Vi dico che mercato faremo". E sul ritorno di Ibra...