Newcastle abbraccia Tonali: striscioni, cori e applausi col Crystal Palace

Newcastle, Tonali in campo al 70' con il Crystal Palace, cori e applausi

Il centrocampista azzurro Sandro Tonali è partito dalla panchina nella sfida in Premier League tra il suo Newcastle ed il Crystal Palace, ma è poi entrato al 70'. I tifosi di casa gli hanno manifestato tutto il loro sostegno con cori, applausi e striscioni.

Quando lo vedono arrivare, i supporter dei Magpies lo acclamano, con la bandiera italiana che sulla parte bianca ha la sua effige. E poi ci sono gli abbracci dei compagni che lo hanno cercato dopo la partita e gli hanno riservato un saluto affettuoso.

Intanto nelle prossime ore, come riporta Tuttosport, i legali dell'ex centrocampista rossonero saranno a Torino per incontrare il procuratore Chinè e cercare con lui di chiudere l'accordo per il patteggiamento della pena: si parla di un anno lontano dal campo di gioco.

Pioli, 'scommesse? Sarò sempre al fianco di Tonali e proverò ad aiutarlo'

"Caso scommesse? Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. Io so le cose tramite quello che voi scrivete, non ci sono ancora situazioni così ufficiali. È chiaro che il nostro pensiero va a Sandro che è stato un giocatore nostro fino a poco tempo fa. Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha commesso". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida con la Juventus, in merito al caso scommesse che ha visto coinvolto l'ex giocatore rossonero Sandro Tonali. "Mi piacerebbe giudicarlo per come riuscirà a superare questo momento, per la voglia che avrà nel voler trasformare questa situazione negativa in qualcosa di positivo per lui e magari che possa diventare un esempio. Se a Sandro volevo bene 10, ora gli voglio bene 100. Sarò sempre al suo fianco e proverò ad aiutarlo, altre cose in questo momento non mi sento di dirle", ha aggiunto Pioli.