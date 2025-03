I numeri della Juventus di Thiago Motta

Numeri e statistiche della Juventus di Thiago Motta

L'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus era, nelle intenzioni della società, il segno dell'avvio di una nuova fase che avrebbe dovuto portare a successi ed al bel gioco dopo l'era di Massimiliano Allegri. Ed invece i risultati raccolti fino a questo momento dall'allenatore prelevato dal Bologna sono deludenti al punto che sono sempre più insistenti le voci di un suo esonero alla fine del Campionato in corso.

Il tutto peggiorato poi dal fatto che sul mercato, sia estivo che di gennaio, la Juventus ha investito quasi 250 milioni per accaparrarsi giocatori di altissimo livello come Kolo Muani, Koopminera, Dougals Luiz, Nico Gonzales, tanto per fare i nomi più altisonanti.

Le statistiche

Serie A: 29 partite giocate

13 vittorie - 13 pareggi - 3 sconfitte

Totale: 52 punti, 7 punti in meno rispetto alla stessa giornata di un anno fa.

45 gol fatti - 28 gol subiti - 281 tiri in porta effettuati

Coppa Italia: 2 partite giocate

1 vittoria - 1 sconfitta (nei quarti di finale, in casa, contro l'Empoli per 2-4 ai calci di rigore)

Supercoppa Italiana: 1 partita giocata

sconfitta dal Milan (1-2)

Champions League: 10 partite giocate

fase a gironi: 3 vittorie - 2 sconfitte - 3 pareggi. 9 gol fatti, 7 gol subiti

playoff contro il PSV Eindhoven: eliminata. Sconfitta all'andata per 3-1, vittoria a Torino per 2-1