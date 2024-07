Perché Mbappè ha acquistato il Caen dal fondo Oaktree (che controlla l'Inter)

Oaktree cede il Caen al fondo di investimento di Mbappé

L'indiscrezione girava con forza da alcuni giorni e ora è ufficiale: il fondo americano proprietario dell'Inter Oaktree ha venduto il Caen - squadra di serie b francese, sesta nell'ultima Ligue 2 -di cui possedeva l'80% delle quote al fondo di investimento di Kylian Mbappè (che due settimane fa è stato presentato come nuovo acquisto del Real Madrid, guadagnando 200 milioni nelle prossime 5 stagioni in blanco, di cui 100 mln alla firma). Pierre-Antoine Capton, attuale presidente del consiglio di sorveglianza, dovrebbe restare azionista di minoranza. "Interconnected Ventures è orgogliosa di annunciare un progetto di acquisizione, attraverso la sua entità di investimento Coalition Capital, delle quote detenute dai fondi gestiti da Oaktree Capital Management nel Stade Malherbe Caen", spiega il comunicato ufficiale.

"Questa transazione segna una tappa significativa nello sviluppo strategico del club e rafforza la sua naturale ambizione di mantenersi tra le squadre storiche del calcio francese. Negli ultimi 4 anni, Oaktree e Pierre-Antoine Capton, in collaborazione con tutto il team dirigente del club, hanno condotto un progetto di rilancio del club che ha permesso di assicurare la gestione finanziaria, di promuovere i giovani giocatori e di consolidare la base regionale del club e i suoi legami con gli attori locali. Pierre-Antoine Capton desidera ringraziare Oaktree Capital per il suo contributo e la sua presenza durante gli anni difficili del club. Inoltre, Oaktree e Pierre-Antoine Capton desiderano ringraziare Olivier Pickeu per il suo impegno".

Perché Mbappè ha acquistato il Caen dal fondo Oaktree? L'ipotesi 'affettiva'

Molti si sono chiesti perchè Mbappé ha deciso di acquistare il Caen? Secondo alcune ipotesi è una scelta affettiva, visto che nel 2013, quando aveva 15 anni, l'attaccante francese aveva superato il provino col club che però non poteva permettersi di investire 200mila euro per ingaggiarlo a causa del mancato ritorno in Ligue 1. Mbappé finì al Monaco, da dove è partita la sua straordinaria carriera. Ma l'affetto per il Caen, che lo seguiva da tre anni, con tutta probabilità è rimasto