Oaktree-Inter: no al rilancio di Zhang. Il piano del fondo Usa...

Zhang-Oaktree, per ora niente accordo: fondo Usa valuta di tenere l'Inter

Nuove indiscrezioni sul futuro dell'Inter quando mancano due mesi al rimborso del prestito (20 maggio) con Suning e la famiglia Zhang che devono restituire 350 milioni (275 più interessi) a Oaktree.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il proprietario del club nerazzurro avrebbe offerto al fondo statunitense il saldo immediato degli interessi accumulati fino alla scadenza, circa 100 milioni di euro (calcolando il 12% annuo sui 275 milioni ottenuti nel maggio 2021). In cambio si dovrebbe spostare la scadenza per restituire tutto il denaro al 2026 o al 2027 e, stando a queste indiscrezioni, Zhang avrebbe dato la disponibilità ad aumentare il tasso prima al 16% (circa 45 milioni) arrivano a rilanciare sino al 20% (impegnandosi per una cifra di quasi 60 mln).

Ma la risposta di Oaktree sembrebbe negativa. Almeno per ora. Il fondo Usa starebbe infatti valutando seriamente di prendere in mano il club, intervenendo su conti e gestione per poi mettere in vendita l'Inter.

Ad ogni modo, secondo il Corsport Zhang è ancora fiducioso che possa esserci una soluzione positiva, ma serve un intervento sulle perdite (dimezzando dagli attuali 85 milioni dello scorso bilancio) e poi bisognerà accelerare sul tema stadio (anche se sul fronte riqualificazione di San Siro le novità non dovrebbero arrivare prima di giugno).