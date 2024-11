Olimpia Milano come... il Milan: Real Madrid ko anche al Forum. Dimitrijevic e Mannion, che lampi. LeDay Mvp

Olimpia Milano come... il Milan: Real Madrid ko anche al Forum. Dimitrijevic e Mannion, che lampi

Real Madrid sconfitto due volte in pochi giorni da Milano. Prima la squadra di Paulo Fonseca in Champions League al Bernabeu (Maignan-Superman, Reijnders 'Modric style' e Leao galactico, qui le pagelle di Affaritaliani.it), poi l'Olimpia stende i blancos in Eurolega di basket. “Bella vittoria, giocando bene sia in difesa che in attacco. Abbiamo onorato Chacho Rodriguez: sappiamo bene che ruolo abbia avuto nella storia recente del nostro club. Credo che i rimbalzi catturati in difesa, molti puliti, non nel traffico, e le palle rubate ci abbiano permesso di andare di più in contropiede", l'analisi di Ettore Messina nel post partita.

Finisce 85-76 (in un match che visto i padroni di casa raggiungere anche il più 22) con lampi di classe da Dimitrijevic (22 punti, 15 in un primo tempo stellare) e Nico Mannion (14 punti di cui 11 nell'ultimo quarto con 5 assist) che incendiano il Forum di Assago. "Sia Dimitrijevic che Mannion hanno spinto. Piano piano arriveremo a sviluppare questa propensione e hanno anche caratteristiche complementari, uno più perimetrale, l’altro davvero bravo a penetrare. Vedere come hanno penetrato una difesa fisica come quella del Real Madrid è un segnale incoraggiante", sottolinea il coach dell'Olimpia Milano.

Olimpia Milano, LeDay MVp, Ettore Messina: "E’ il nostro Draymond Green"

L'Mvp è un sontuoso Zach LeDay (17 punti e 8 rimbalzi in 37' e una prova totale). "Siamo stati bravi a contenere i loro lunghi sia con LeDay in prima persona che con gli aiuti. Anche con Caruso per qualche minuto. In attacco abbiamo continuato a muovere la palla anche nei momenti difficili. E’ facile vedere come le cose siano cambiate in pochi giorni. Anche il mio collega del Real Madrid ha parlato di serbatoio di energia vuoto. Ogni tanto può accadere. LeDay? E’ il nostro Draymond Green. Ci dà sempre leadership ed entusiasmo, è una presenza positiva. Speriamo che giochi così tutto l’anno e intanto ci aiuti a superare le difficoltà del momento, in attesa di recuperare gli altri lunghi".

Nell'intervallo del match il "Chacho" Rodriguez è entrato nella Hall of Fame dell'Olimpia Milano: "Aver lasciato un’impronta è un onore incredibile. Potersi sentire a casa anche quando sei lontano dal tuo paese è stato speciale".

Domenica 10 novembre si torna al Forum con i campioni d'Italia che ospiteranno la Reyer Venezia alle 16.30.

Olimpia Milano-Real Madrid tabellino

EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid 85-76 (24-16; 47-40; 62-55)

Olimpia Milano: Dimitrijevic 22, Mannion 11, Causeur 9, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 8, LeDay 17, Ricci, Suigo ne, Flaccadori ne, Mirotic 9. All. Messina

Real Madrid: Duru ne, Abalde 5, Campazzo 7, Rathan-Hayes 8, Gonzalez, Hezonja 13, Deck 11, Gueye ne, Ibaka 13, Tavares 10, Llull 3, Ndiaye 6. All. Mateo

Note: tiri da 2: MI 16/30, RM 20/37; tiri da 3: MI 12/29, RM 8/30; tiri liberi: MI 17/17, RM 12/12; rimbalzi: MI 32 (LeDay 8), RM 36 (Tavares 9); assist: MI 16 (Mannion 5), RM 17 (Llull 4)