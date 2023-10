Olimpia Milano ko con Pesaro. Messina. "Chiedo scusa, partita scadente"

Olimpia Milano ko con Pesaro. Ettore Messina. "Chiedo scusa per una partita scadente"

"Chiedo scusa ai tifosi, al Sig. Armani, alla proprietà, per una partita scadente, a prescindere dalla prova di Pesaro, che ha disputato una gara precisa e ordinata. Abbiamo concesso 90 punti in casa e questo non è ammissibile, come non lo erano tutti quei rimbalzi che ci siamo fatti catturare in testa a Berlino. Quando si gioca bisogna avere ardore, carattere", l'analisi di Ettore Messina dopo la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano contro la contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (82-90).

"E' preoccupante perché segnali di questo tipo di stanno ripetendo da tempo. A questo vanno aggiunte le mie responsabilità nel turnover: ho pensato che quattro nazionali e i giocatori stranieri che sarebbero andati in campo ci avrebbero permesso una prestazione abbastanza buona da portare a casa questa partita. Non è stato così evidentemente - spiega l'allenatore della squadra campione d'Italia - E' un errore di valutazione che non ripeterò, anche se avevamo necessità di far riposare qualcuno. Non so se fossimo spaesati, la sensazione è stata quella, ma abbiamo fatto 8/21 da due, sbagliando dei tiri da un centimetro. Non riesco a capire perché avrebbero dovuto essere spaesati. Per alcuni c'era la grande possibilità di farsi vedere, di avere minuti".

Ora Milano si concentra su una settimana di Eurolega con doppio match casalingo: martedì al Forum arriva il Maccabi, giovedì il Monaco.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 82-90 (17-27, 28-15, 19-23, 18-25).

Olimpia Milano: Lo 14, Poythress 8 (10 reb), Bortolani 3, Pangos, Garavaglia n.e, Tonut 9 (7 reb), Kamagate 15 (7 reb), Ricci 2, Flaccadori 8, Hall 2, Caruso 3, Mirotic 18 (10 reb). Coach Messina.

Pesaro: McCallum 11 (10 ast), Bamforth 15, Bluiett 11, Visconti 4, Ford 13 (13 reb), Tambone 6, Stazzonelli, Mazzola 10, Fainke n.e, Toté 20. Coach Buscaglia.

Note: 44-43 % tiri da tre punti, 33-61% tiri da due punti, 78-59% tiri liberi, 43-30 rimbalzi, 13-27 assist, 11-7 palle perse, 3-7 palle recuperate.