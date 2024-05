Olimpia Milano nel segno di Shields e Mirotic: è 2-0 in semifinale con Brescia

Basket, Olimpia Milano fa il bis, è 2-0 su Brescia nelle semifinali playoff

"Siamo partiti molto bene, giocando un primo quarto di alto livello, poi ci siamo un po’ incartati perché abbiamo affrettato il gioco in attacco e quando siamo tornati a muovere la palla i tiri costruiti non ci hanno premiato e questo ci ha innervosito. E’ stato un secondo quarto che avrebbe potuto metterci in grande difficoltà", le parole di Ettore Messina in sala stampa al termine di gara 2 tra Olimpia Milano e Brescia che ha visto la vittoria dei campioni d'Italia 77-66 (la serie di semifinali è 2-0).

I padroni di casa mettono subito la quinta prendendo 15 punti di vantaggio (20-5), nel secondo quarto gli ospiti tornano sotto sino al -2 (31-29, poi un canestro di Shields chiude i primi venti minuti sul 33-29) e a inizio ripresa trovano la prima parità sul 35-35. A quel punto l'Olimpia riprende in mano l'inerzia della partita con un 8-0 che Brescia non riuscirà più a ricucire (nell'ultimo quarto la squadra allenata da Alessandro Magro arriva al massimo a -6).

Shavon Shields (foto Ipa)



Olimpia Milano, Ettore Messina: "Bravi a ritrovare energia, solidità. Non ho capito il metro arbitrale"

Il coach dell'EA7 sugli arbitri spiega: "Ho visto una partita di contatti molto forti da ambedue le parti e sia noi che loro non avevamo la minima idea di quale fosse il metro arbitrale. E così siamo rimasti scontenti tutti e due, sia noi che loro. Credo che serva una riflessione, visto quello che sta succedendo in questi playoff. I giocatori in campo si sono innervositi perché non sapevano come fossero sanzionati questi falli, per cui l’impressione è che la terna non fosse nella sua serata migliore". E sottolinea: "Per questo, siamo stati bravi a ritrovare energia, solidità, lucidità nel secondo tempo. Abbiamo attaccato con intelligenza, abbiamo distribuito venti assist e continuato a difendere, soprattutto contro Della Valle. Lui probabilmente era anche un po’ stanco, ma per noi era importante limitare il numero di tiri. E’ stata una vittoria importante, ma ora andiamo a Brescia e sappiamo che sarà durissima”.

Olimpia Milano nel segno di Shields-Mirotic. Ma che prestazioni Melli, Tonut e Hall

La vittoria dell'Olimpia Milano è nel segno di Shavon Shields (16 punti con 4/4 da 2) - che lascia subito il segno nel match e torna protagonista nell'ultima frazione - e di un ottimo Mirotic (21 punti e 7 rimbalzi in 25 minuti, il montenegrino sale in cattedra nel secondo tempo). “Nikola è stato cercato e trovato tantissimo dai compagni, l’hanno messo nelle condizioni ideali. Ha avuto connessioni importanti con Napier, Melli, Shields. Se abbiamo una buona circolazione di palla, se ce la passiamo velocemente i migliori tiratori hanno anche tiri migliori. Mi pare che abbia lavorato bene anche in difesa. Forse gli è scappato un paio di volte Burnell, ma ad esempio su Gabriel, che è importante, è stato solido”, dice l'allenatore dell'Olimpia Milano.

Amedeo Della Valle e Nicolò Melli (foto Ipa)



Determinanti poi le prove difensive del solito Nicolò Melli su Bilan (per il capitano anche 7 rimbalzi e una tripla pesantissima nel finale che segna l'allungo definitivo su Brescia) e di un ottimo Tonut (bravo a contenere Della Valle che questa volta chiude con 9 punti contro i 33 di gara 1). “Nicolò ha giocato una partita di grandissimo livello. E’ stato un punto di riferimento importante, ma vorrei sottolineare anche la prova di Stefano Tonut, che ha avuto un plus/minus di +25. Per questo l’ho tolto alla fine perché volevo che prendesse l’applauso di tutti. Ha giocato una grande partita e fortunatamente non è stata la prima”, le parole di Ettore Messina.

Nel successo dei campioni d'Italia anche tanto lavoro a tutto campo di Devon Hall (11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist). E un buon secondo tempo di Voigtman (quando mette a segno 8 preziosi dei 10 totali, di cui 5 consecutivi che permettono l'allungo sul 58-47 al 29') che sta disputando dei playoff positivi. E sulle prove del campione tedesco Ettore Messina sottolinea: “Sta giocando bene. Spero che continui. Mi pare che abbia fiducia, che i compagni lo cerchino. Per lui è un po’ difficile giocare due partite consecutive, ma lo sta facendo, ci aiuta sempre tanto anche a livello di circolazione di palla, quindi spero davvero che continui così fino alla fine”.

Ettore Messina (foto Ipa)



Sulle 15 palle perse dall'Olimpia. "Sono state qualche volta frutto di superficialità. In Gara 1 a metà gara avevamo due palle perse. Ma non è facile, in tutti i playoff ci sono momenti in cui l’inerzia cambia. Chi riesce ad avere un livello di attenzione elevata per più minuti ha maggiori chance di vincere. E’ successo anche nella finale di EuroLeague: in cinque minuti è cambiata la partita. E’ uno sport in cui basta poco per perdere lucidità, pazienza, innervosirsi. Per questo attribuisco grande valore a quello che la squadra ha fatto nel secondo tempo”, spiega Ettore Messina.

Olimpia Milano-Brescia, quando si gioca gara 3

L’Olimpia Milano tornerà in campo per Gara 3 della semifinale degli LBA Playoffs 2024 contro la Germani Brescia giovedì 30 maggio alle ore 20.45 al PalaLeonessa A2A.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 77-66

(22-14; 33-29; 58-49)

OLIMPIA MILANO: Bortolani, Tonut 5, Melli 6, Napier 6, Ricci, Flaccadori 2, Hall 11, Caruso, Shields 16, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 10. All. Messina

BRESCIA: Christon 7, Gabriel 5, Bilan 8, Burnell 9, Massinburg 12, Tanfoglio ne, Della Valle 9, Petrucelli 10, Cobbins 6, Cournooh, Pollini ne, Akele. All. Magro