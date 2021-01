Olimpiadi Tokyo cancellate? Scoppia il caso. Il Giappone: "Smentiamo"

Olimpiadi Tokyo cancellate? Bomba del Times. Il Giappone smentisce

Olimpiadi di Tokyo addio? Le autorità governative giapponesi hanno smentito le voci in merito a una decisione già presa di rinviare i Giochi olimpici in programma questa estate a causa del protrarsi dell'emergenza coronavirus.

A lanciare l'allarme un articolo su 'The Times' in cui una fonte governativa nipponica afferma che il governo implicitamente dà per 'condannate' le OLIMPIADI in programma questa estate (cerimonia inaugurale il 21 lunglio 2021) e punta ad ospitarle nella prossima edizione ancora da assegnare, ovvero il 2032.

Lo scopo è quello di "trovare un modo salva-faccia per annunciare la cancellazione che lasci aperta la possibilità a Tokyo di ospitare i Giochi in un secondo momento - si legge sul Times -. Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma il pensiero è che è troppo difficile", ha riferito la fonte.

Olimpiadi Tokyo: Giappone e Cio smentiscono la cancellazione

Il vice capo di gabinetto giapponese Manabu Sakai ha seccamente respinto in una conferenza stampa quanto riportato dal Times. "Vogliamo smentire categoricamente quanto scritto, non esiste un fatto del genere. Ovviamente dobbiamo tenere conto della situazione all'estero e decideremo se tenere effettivamente l'evento a un certo punto, ma fino ad allora, il governo giapponese farà ciò che deve essere fatto".

Nelle scorse ore il presidente del Cio Thomas Bach all'agenzia giapponese Kyodo aveva giurato: "Non esiste un piano B perché al momento non c'è motivo di dubitare che i Giochi cominceranno in quella data".

Olimpiadi Tokyo: sondaggio, giapponesi perplessi

Un recente sondaggio dell'agenzia giapponese Kyodo aveva però rivelato che il 35% dei giapponesi è favorevole all'annullamento definitivo e il 44% spinge per un ulteriore rinvio.

Olimpiadi Tokyo senza pubblico?

Crescono però le possibilità che le Olimpiadi di Tokyo vengano disputate senza spettatori. "Nessuno puo' garantire con assoluta certezza che le OLIMPIADI si svolgeranno come previsto, ma ritengo che ci sia una possibilita' molto alta che cio' possa accadere. Ci sono molti scenari al vaglio degli organizzatori, che vanno dalla completa esclusione del pubblico alla limitazione al solo pubblico giapponese. Sono tutte opzioni, alla fine si scegliera' la migliore basandosi sullo stato di rischio del momento", ha detto Il membro del Comitato olimpico internazionale (CIO) Dick Pound.