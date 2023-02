Orsolini-Bologna: pressing rinnovo. Ma Milan e Napoli... Calciomercato rumors

Orsolini show: Bologna vola con i gol del suo gioiello

La stella di Riccardo Orsolini brilla forte a Bologna. Il 26enne attaccante esterno della squadra di Thiago Motta (allenatore apprezzatissimo dalle big d'Italia e non solo...) sta vivendo un momento d'oro e il gol che ha messo ko l'Inter domenica al Dall'Ara è un'ulteriore conferma del periodo magico e del talento di un ragazzo di cui si parla bene da anni (era una delle stelle nell'Italia Under 20 che vinsero la medaglia di bronzo ai Mondiali di categoria nel 2017).

Quest'anno ha già messo a segno 7 reti in 21 presenze con 3 assist. Non male per un giocatore capace di dare qualità alla squadra, veloce e pericoloso quando punta l'uomo e parte in dribbling.

Orsolini-Bologna pressing per il rinnovo di contratto

Il club rossoblu non a caso è al lavoro per cercare di blindare il suo gioiello in scadenza a giugno 2024 (dunque tra poco più di un anno) e punta a un prolungamento sino al 2026 con aumento dell'ingaggio fino a un massimo di 1,5 milioni di euro.

Ma in estate Riccardo Orsolini potrebbe subire l'assalto delle big italiane. Il Milan cerca un forte esterno d'attacco e il profilo di Orsolini è molto interessante per la sua capacità di poter giocare sia a destra che a sinistra.

Attenti anche al Napoli di Spalletti, ma non vanno dimenticate le voci di mercato delle ultime sessioni: Lazio, Fiorentina e Sassuolo si erano interessate a lui e potrebbero tornare alla carica. Senza dimenticare che la Roma a gennaio ha salutato Nicolò Zaniolo e in estate probabilmente cercherà di riempire la casella rimasta scoperta...