Palestre, allenarsi in sicurezza nei Centri McFIT Italia. VIDEO

Dopo l’annuncio del nuovo DPCM, all’interno del quale vede in questa settimana le palestre e i Centri fitness sotto osservazione, con controlli per accertare la sicurezza e il rispetto dei protocolli anti COVID-19, McFIT Italia, la catena n.1 di palestre in Europa, è una voce positiva di un’azienda che ha investito somme ingenti per adeguare i suoi 35 Centri sparsi in tutta Italia, già da fine maggio, con le prime riaperture dopo il lockdown.

Luca Torresan, Direttore Marketing e Comunicazione di McFIT Italia, spiega nel dettaglio il vademecum delle regole che vengono rispettate all’interno dei loro Centri, per far allenare in sicurezza gli abbonati.

Infine, investimenti in nuove tecnologie, come la creazione di una piattaforma/app, che permette all'abbonato di prenotarsi online e scegliere l’orario di allenamento, permettono di stare sempre un passo avanti, non solo nel contingentamento delle entrate, ma anche nel monitoraggio quotidiano delle stesse, con una tracciabilità assoluta degli ingressi.