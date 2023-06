Paola Di Benedetto flirt col giocatore dell'Inter? "Nel locale di Milano..."

Paola Di Benedetto flirt con un calciatore dell'Inter? Gossip

Paola Di Benedetto al centro dei gossip in queste ore. La showgirl sarebbe stata beccata in compagnia di un giovane calciatore dell'Inter; l'indiscrezione di cronaca rosa è stata lanciata da Fabrizio Corona sui suoi canali social.

Paola Di Benedetto e il calciatore dell'Inter Bellanova: flirt in corso? Il gossip di Fabrizio Corona

L'ex gieffina sarebbe stata vista mentre trascorreva una serata allo Yacoot, un noto locale di Milano con Raoul Bellanova. Stando al gossip raccontato da Fabrizio Corona, Paola Di Benedetto e il difensore dell'Inter stavano ballando, abbracciati e sembravano piuttosto in confidenza, sebbene fosse la prima volta che compaiono insieme in pubblico. Il re dei paparazzi li ha definiti "la coppia dell'estate" e ha augurato loro che possa davvero sbocciare l'amore. Vedremo nelle prossime settimane se arriveranno conferme o smentite a questa voce su Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto (in passato si era parlato di un flirt con Matteo Berrettini prima che il tennista italiano si mettesse con Melissa Satta)

