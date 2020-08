Paolo Condò lascia la Gazzetta e approda a Repubblica

Paolo Condò lascia la Gazzetta dello Sport. È stato lo stesso giornalista a comunicare la novità attraverso il suo profilo Twitter. "Una notizia che mi riguarda. Fermi restando i grandi impegni con SkySport, si chiude il mio rapporto con Gazzetta_it, che saluto con affetto infinito. Da domani scriverò su Repubblica, vi lascio immaginare l'orgoglio. In questi casi si dice 'resto umile', ma non lo so mica Faccina che fa l'occhiolino". Nato nel 1958, Condò collaborava con il quotidiano sportivo dal 1984 e con la Gazzetta ha seguito 7 Mondiali (dal 1990 al 2014) e 5 Europei di calcio, 2 Olimpiadi estive, 8 Giri d'Italia e numerosi altri eventi.

Dopo alcuni anni, come ospite, a fine estate 2015 Condò passa a Sky, rimanendo in collaborazione con il giornale di RCS e con Rivista Undici. Viene inserito in 'Sky Calciomercato' di Bonan e come ospite fisso a Sky Calcio Show. Inoltre, nella stagione 2018/19 viene inserito nella rubrica di Ilaria D'Amico Champions League Show insieme con Fabio Capello e Alessandro Costacurta.

Sempre su Twitter sono arrivati i saluti del direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, e il benvenuto da parte del direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. “Ci aiuterà a raccontare come cambia lo #sport e le novità nel #calcio italiano ed europeo”, ha scritto Molinari.