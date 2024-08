Parigi 2024, Mattia Furlani bronzo alle Olimpiadi più giovane medaglia degli ultimi 100 anni

Mattia Furlani ha compiuto un'impresa da sogno medaglia di bronzo a Parigi 2024 nel salto in lungo maschile, a quarant’anni dal bronzo conquistato alle Olimpiadi (Los Angeles 1984) di Giovanni Evangelisti. La sua è la più giovane medaglia dell’atletica azzurra degli ultimi 100 anni: nel 1920 due ori di Ugo Frigerio e nel 1912 il bronzo dell’altro marciatore Fernando Altimani, entrambi a diciotto anni di età.

Parigi 2024, chi è Mattia Furlani: il Figlio del Vento italiano, bronzo sulle orme di Carl Lewis

Il baby prodigio nato a Marino - il 7 febbraio 2005 - è un ragazzo di talento cristallino. Un vero e proprio predestinato. Sulle orme dei grandi, della storia. Lui che a maggio 2023 riuscì a scuotere il mondo facendo meglio di Carl Lewis: al meeting di Savona, saltò un incredibile 8.44 nel lungo, vanificato solo da un vento appena superiore alla norma di 2 decimali (+2,2). Una prodezza che non venne omologata, sarebbe stato il salto più lungo della storia per uno Junior, meglio persino di Carl Lewis a quell'età (8.35).





Il podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Mattia Furlani - tesserato per il Gruppo Fiamme Oro Padova - arriva dopo il titolo di vicecampione mondiale indoor a Glasgow 2024 e vicecampione europeo a Roma 2024 con la misura di 8,38 m (suo record personale nonché primato mondiale under 20) dietro a quel Tentoglou che si è laureato campione olimpico a Parigi 2024 (con 8.48 mentre l'argento è andato al giamaicano Wayne Pinnock con 8.36). Il talento italiano si è inoltre laureato campione europeo under 20 a Gerusalemme 2023. Mattia figlio d'arte (e appassionato anche di basket che ha praticato da giovanissimo), la sua è una famiglia di grandi sportivi: figlio di Marcello Furlani (altista da 2,27 m nel 1985) e Khaty Seck (velocista italiana di origini senegalesi) e fratello di Erika, altista di livello internazionale.

Parigi 2024: Furlani, 'bronzo incredibile, emozione più grande della mia vita'

Mi sono stufato di piangere, sennò sembra che sono un 'piagnone'.... E' stato incredibile, ci ho creduto fino alla fine, questa è stata l'emozione più grande avuta nella mia vita. Grazie a tutti, chi ha supportato il mio percorso. Questa medaglia è tanto loro quanto mia". Lo ha detto l'azzurro Mattia Furlani, alla Rai dopo il bronzo nel salto in lungo ai Giochi di Parigi 2024.