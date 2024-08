Parigi 2024, Dalia Kaddari, l'italiana dello sprint incanta le Olimpiadi (top-10 delle atlete più belle)

Olimpiadi, che bellezza! Anzi, che bellezze! Tante le atlete che hanno incantato il pubblico non solo per il loro talento, lo spirito di sacrificio e i gesti tecnici, ma anche sul piano del fascino. Il Daily Mail ha stilato una classifica delle più belle e nella top-10, c'è anche un italiana. Si tratta di Dalia Kaddari.

La 23enne velocista sarda è all'ottavo posto. Per lei, dopo aver rinunciato ai ripescaggi dei 200 metri (specialità in cui si è laureata campione d'Europa Under 23 a Tallin nel 2021), Parigi 2024 segna un appuntamento importante con la 4x100 donne che sogna di conquistare la finale olimpica nel suggestivo palcoscenico dello Stade de France...